Η φυλάκιση του Σαρκοζί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη γαλλική πολιτική δικαιοσύνη

Η ποινή φυλάκισης του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί έχει εντείνει τις διαιρέσεις στη Γαλλία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δικαστές χειρίζονται τα πολιτικά αδικήματα, λίγους μήνες πριν η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν επιχειρήσει να ανατρέψει μια καταδίκη για υπεξαίρεση και να υποβάλει υποψηφιότητα για το υψηλότερο αξίωμα.

Ένα δικαστήριο του Παρισιού συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο την Πέμπτη, όταν επέβαλε στον Σαρκοζί ποινή πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη. Σύντομα θα γίνει ο πρώτος μεταπολεμικός πρόεδρος της χώρας που θα φυλακιστεί.

Το πριν και το μετά της υπόθεσης Σαρκοζί

Ο Λουντοβίκ Φριάτ, πρόεδρος της USM, της μεγαλύτερης ένωσης που εκπροσωπεί τους Γάλλους εισαγγελείς και δικαστές, δήλωσε ότι η απόφαση αποδεικνύει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ακόμη και αν κάποιοι επιλέξουν να αμφισβητήσουν τα κίνητρα του δικαστηρίου.

«Σαφώς θα υπάρξει ένα πριν και ένα μετά από αυτή την απόφαση», είπε. «Σε υψηλού προφίλ πολιτικοοικονομικές δίκες, ορισμένοι αναπόφευκτα βλέπουν τους δικαστές να μπαίνουν στην πολιτική σκηνή. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι… πολύ συχνά, αυτό αποσπά την προσοχή από τα αδικήματα που έχουν πραγματικά διαπραχθεί».

Καθώς ο Σαρκοζί έφευγε από το δικαστήριο, επανέλαβε την αθωότητά του και δήλωσε ότι η απόφαση θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της Γαλλίας.

«Αυτό που συνέβη σήμερα… είναι εξαιρετικά σοβαρό όσον αφορά το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κανείς στο δικαστικό σύστημα», δήλωσε.

Δικαστές εναντίον πολιτικών αδικημάτων

Η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί είναι άμεσα εκτελεστή, με τον πρώην πρόεδρο να έχει λίγο χρόνο για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του, αλλά χωρίς να του επιτρέπεται να αποφύγει τη φυλακή εν αναμονή της έφεσης, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν ορισμένοι Γάλλοι πολιτικοί.

«Αυξανόμενη δημοκρατική απαίτηση για ακεραιότητα μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων».

Οι εφέσεις μπορεί να διαρκέσουν χρόνια, ενισχύοντας την αίσθηση ατιμωρησίας για όσους βρίσκονται στην εξουσία, γι’ αυτό και οι δικαστές επιβάλλουν όλο και περισσότερο ποινές «προσωρινής εκτέλεσης» που αρχίζουν να ισχύουν αμέσως, όπως δήλωσαν δικηγόροι και πολιτικοί στο Reuters.

«Εδώ και αρκετές δεκαετίες, υπάρχει μια αυξανόμενη δημοκρατική απαίτηση για ακεραιότητα μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων», δήλωσε στο Reuters η Τζούντιθ Άλενμπαχ, πρόεδρος μιας άλλης δικαστικής ένωσης.

Ανέφερε ότι το 89% των ποινών φυλάκισης άνω των δύο ετών εκτελέστηκαν πριν από οποιαδήποτε διαδικασία έφεσης και ότι οι δικαστές εφαρμόζουν νόμους που έχουν ψηφιστεί από το κοινοβούλιο και επιβάλλουν αυστηρότερες κυρώσεις για αυτό το είδος εγκλημάτων.

Πώς επηρεάζεται η Λεπέν;

Η Λεπέν, η ακροδεξιά ηγέτιδα του κόμματος Εθνική Συγκέντρωση (RN), έλαβε επίσης «προσωρινή εκτέλεση» τον Μάρτιο, όταν καταδικάστηκε για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ. Της επιβλήθηκε πενταετής πολιτική απαγόρευση που της απαγορεύει να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2027.

Η Λεπέν, της οποίας η έφεση τον Ιανουάριο θα καθορίσει αν θα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα το 2027, δήλωσε ότι η καταδίκη του Σαρκοζί έδειξε ότι «η γενίκευση των προσωρινών εκτελέσεων από ορισμένες δικαιοδοσίες αποτελεί μεγάλο κίνδυνο».

Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι οι υποθέσεις της Λεπέν και του Σαρκοζί είναι διαφορετικές και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί πώς η μία μπορεί να επηρεάσει την άλλη.

Ο Φριάτ δήλωσε ότι η απόφαση για τον Σαρκοζί δείχνει ότι οι δικαστές δεν διστάζουν στον αγώνα τους κατά του πολιτικού εγκλήματος.

«Κατανοώ την ανησυχία της», είπε για τη Λεπέν, τονίζοντας όμως ότι δεν γνωρίζει ποια θα είναι η απόφαση του εφετείου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι σύμμαχοι της Λεπέν υποστηρίζουν ότι οι δεξιοί πολιτικοί αντιμετωπίζονται πιο σκληρά από τους δικαστές, επισημαίνοντας την υπόθεση του πρώην κεντρώου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αθωώθηκε πέρυσι από την κατηγορία της απάτης για την υποτιθέμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Η δύσκολη θέση της Λεπέν τράβηξε επίσης την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήταν θύμα «νομικής καταδίωξης» και έστειλε διπλωματική αποστολή για να της προσφέρει υποστήριξη.

Η Μπριζίτ Μπαρέζ, πρώην δήμαρχος της δεξιάς, καταδικάστηκε για κατάχρηση το 2021 και της επιβλήθηκε πενταετής πολιτική απαγόρευση με «προσωρινή εκτέλεση». Αθωώθηκε σε έφεση.

«Υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση στην κοινωνία σχετικά με την προσωρινή εκτέλεση μιας καταδίκης».

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι το δικαστικό σύστημα – ή τουλάχιστον ένα μέρος του – έχει γίνει το όπλο των εξουσιαστών», είπε. «Κάποτε είχα πίστη στη δικαιοσύνη, σήμερα φοβάμαι».

Μετά την καταδίκη του Σαρκοζί, ο συντηρητικός πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρντ Λαρσέρ δήλωσε ότι «υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση στην κοινωνία σχετικά με την προσωρινή εκτέλεση μιας καταδίκης ενώ δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη οι προσφυγές, και μοιράζομαι αυτή την ανησυχία».

Οι αριστεροί βουλευτές, ωστόσο, επικρότησαν την απόφαση για τον Σαρκοζί.

«Η απαίτηση να είσαι ειλικρινής και να σέβεσαι το νόμο δεν ισχύει μόνο για το κοινό. Ισχύει και για όσους βρίσκονται στην εξουσία», δήλωσε ο Μανουέλ Μπομπάρ του κόμματος France Unbowed.

Εν μέσω εκκλήσεων για την κατάργηση του μέτρου της «προσωρινής εκτέλεσης», ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Παρασκευή στην εφημερίδα Le Parisien ότι «εάν ένας νόμος προκαλεί συζήτηση, εναπόκειται στο κοινοβούλιο να τον εξετάσει».