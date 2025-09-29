Να σταθεί δίπλα στο συζυγό της είναι αποφασισμένη η Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος Μπέσμα Λαχουρί, συγγραφέας του βιβλίου Carla: A Secret Life, σε άρθρο της στους Times υπογραμμίζει πως η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας «θα τον επισκέπτεται καθημερινά και θα κινήσει γη και ουρανό για να τον βγάλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι έφυγαν την περασμένη Πέμπτη από την ακροαματική διαδικασία στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού πιασμένοι χέρι-χέρι.

Καθώς δεκάδες μικρόφωνα στρέφονταν προς το ζευγάρι, ο Σαρκοζί, με το χαρακτηριστικό του στυλ, απευθύνθηκε απευθείας στους δημοσιογράφους, δηλώνοντας: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Η Μπρούνι τράβηξε το κόκκινο κάλυμμα από το μικρόφωνο δημοσιογράφου του Mediapart, της ενημερωτικής ιστοσελίδας της οποία τα ρεπορτάζ πριν από περισσότερο από μία δεκαετία πυροδότησαν την υπόθεση εναντίον του Σαρκοζί.

Λίγες ώρες αργότερα, ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία των δυο τους να φεύγουν από το δικαστήριο, πιασμένοι χέρι – χέρι, με το hashtag «Love is the answer» (Η αγάπη είναι η απάντηση).

Την ίδια στιγμή, και η Μπρούνι αντιμετωπίζει τις δικές της δικαστικές περιπέτειες, έχοντας κατηγορηθεί για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και πιθανή χειραγώγηση μαρτύρων. Από τον Ιούλιο του 2024 τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ της έχει απαγορευθεί η επικοινωνία με εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Και εκείνη όμως, όπως και ο Σαρκοζί, αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Σύμφωνα με τη βιογράφο της, το πώς θα αντιδράσει η Κάρλα Μπρούνι σε αυτές τις συνθήκες είναι δεδομένο: «Όσο περιμένει να αποφασιστεί η δική της τύχη, η Μπρούνι, που είναι εξαιρετική μαγείρισσα, θα επισκέπτεται τον σύζυγό της κάθε μέρα, είμαι έτοιμη να στοιχηματίσω. Έξυπνη, λαμπερή και με σφοδρή αφοσίωση, θα κινήσει γη και ουρανό για να τον βγάλει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη φυλακή».