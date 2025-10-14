Τις πόρτες των φυλακών Le Sante, το μοναδικό σωφρονιστικό κατάστημα που βρίσκεται εντός του Παρισιού, θα περάσει στις 21 Οκτωβρίου ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Ο πρώην Γάλλος ηγέτης καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, αφορούσε ένα σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά η έφεση που κατέθεσε δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής του.

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να κρατηθεί σε κελί είτε σε απομόνωση είτε στη λεγόμενη «πτέρυγα VIP» του συγκροτήματος φυλακών La Santé.

Η πτέρυγα αυτή προορίζεται για κρατούμενους που θεωρούνται ακατάλληλοι να βρίσκονται μεταξύ του γενικού πληθυσμού της φυλακής, συνήθως λόγω φόβων για την ασφάλειά τους. Μπορεί να είναι πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή άτομα που έχουν σχέσεις με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, σύμφωνα με την BFMTV, συνεργάτη του CNN.

Βρίσκεται απέναντι από ένα γηροκομείο σε μια κατοικημένη γειτονιά του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, η διακριτική παρουσία της La Santé προδίδεται μόνο από τις περιστασιακές σειρήνες που ακούγονται όταν μεταφέρονται οι κρατούμενοι προς και από το κτίριο.

Τους χειμερινούς μήνες, τα πρόσωπα των κρατουμένων είναι μερικές φορές ορατά πίσω από τα παράθυρα με τα κάγκελα της φυλακής, μέσα από τα γυμνά κλαδιά των δέντρων που ευθυγραμμίζονται κατά μήκος της λεωφόρου.

Διαβόητοι πρώην κρατούμενοι

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμισι αιώνα, οι τοίχοι της La Santé έχουν στερήσει την ελευθερία πολλών διάσημων Γάλλων.

Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες του κόσμου στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, γνωστός και ως «Κάρλος το Τσακάλι», πέρασε χρόνο στη La Santé, όπως και ο Ζακ Μεσρίν, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, του οποίου η εγκληματική καριέρα έγινε ταινία του 2008 με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ. Ο Μεσρίν είναι επίσης γνωστός για την απόδρασή του από τους τοίχους της La Santé.

Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι είναι ο Alfred Dreyfus, ο εβραίος λοχαγός του στρατού που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Dreyfus στα τέλη του 19ου αιώνα, στην οποία ο αντισημιτισμός τον οδήγησε σε άδικη καταδίκη για προδοσία, και πιο πρόσφατα ο Alexandre Benalla, βοηθός και πρώην σωματοφύλακας του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά την καταγραφή του σε βίντεο να χτυπά διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων.

Ο Σαρκοζί, ωστόσο, δεν θα είναι καν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα φυλακιστεί εκεί. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην δικτάτορας του Παναμά, εξέτισε ποινή εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αμερικανική εισβολή που τον ανέτρεψε.

🇫🇷⛓ Flash Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l’affaire des financements libyens, sera incarcéré mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Voici ses conditions de détention : 👉 Affecté au quartier vulnérable «VIP»,… pic.twitter.com/wdnY8CYvDK — Impact (@ImpactMediaFR) October 14, 2025

Τα VIP κελιά

Εάν ο Σαρκοζί στεγαστεί στην πτέρυγα VIP, θα του δοθεί ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά, το καθένα από τα οποία διαθέτει εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τουαλέτα, καθώς και σταθερή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στους κρατούμενους να καλούν ορισμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.

Τα κελιά έχουν εμβαδόν εννέα τετραγωνικά μέτρα (περίπου 97 τετραγωνικά πόδια), δεν είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά, αν και οι κρατούμενοι σε αυτή την ειδική πτέρυγα δεν υποχρεούνται να μοιράζονται το κελί, συνήθως για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο, η διαμονή εκεί δεν είναι καθόλου άνετη, όπως λένε όσοι την έχουν βιώσει.

«Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος», δήλωσε ο Didier Schuller, πρώην δημόσιος υπάλληλος και πολιτικός που κρατήθηκε για αρκετές εβδομάδες στη La Santé, στο BFMTV το 2022. «Τη νύχτα, σε ξυπνούν οι φωνές των ανθρώπων».