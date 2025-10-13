Στις 21 Οκτωβρίου στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί

Στις 21 Οκτωβρίου θα περάσει το κατώφλι των φυλακών ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης η πλευρά Σαρκοζί διευθέτησε και τις τελευταίες λεπτομέρειες για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Όπως τονίζουν τα γαλλικά ΜΜΕ η φυλάκιση του Σαρκοζί θα γίνει μέσα από ειδική διαδικασία καθώς υπήρξε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Οι φυλακές «Le Sante»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «Le Sante», που βρίσκονται εντός του Παρισιού.

Πρόκειται για μια ιστορική φυλακή όπου κάποτε κρατούνταν ο διαβόητος «Κάρλος το Τσακάλι» και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ωστόσο, στις συγκεκριμένες φυλακές, οι κρατούμενοι δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών Γουίλφριντ Φονκ.

Ανέφερε επίσης ότι η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί Κλοντ Γκουάντ, ο οποίος ήταν ένας από τους καταδικασθέντες την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, εκτός από αυτό, ο Φονκ δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι σε άλλα μέρη της φυλακής, όπου τα κελιά έχουν συνήθως εμβαδόν 9-12 τετραγωνικά μέτρα.

Θα υποβάλει αίτημα για «βραχιολάκι»

Αφού βρεθεί εντός φυλακών ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζί έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής, με ειδικό βραχιολάκι.

Υπενθυμίζεται ότι του έχει επιβληθεί ποινή πενταετούς κάθειρξης για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι.

Επίσης, του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.