InShorts 20 Οκτωβρίου 2025 | 12:43
Eνσωμάτωση

Σαρκοζί: Ήγγικεν η ώρα της φυλάκισης – «Δεν φοβάμαι, θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου»

Η ποινή φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας να δηλώνει ότι δεν φοβάται

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος θα ξεκινήσει την Τρίτη την πενταετή ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του για απόπειρα συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη το 2007, δήλωσε ότι δεν φοβάται, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Ξεκινά η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πρόκειται να φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου στη φυλακή Sante του Παρισιού, δήλωσε στην εφημερίδα ότι έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και αισθάνεται ήρεμος εν όψει της έναρξης της ποινής του.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Sante», δήλωσε ο Σαρκοζί, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει καμία ειδική μεταχείριση, αναφέρει το Reuters.

Ετοιμάζει βιβλίο

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche ότι δεν θέλει να παραπονιέται ή να τον λυπούνται κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Σκοπεύει να περάσει το χρόνο του στη φυλακή γράφοντας ένα βιβλίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να προμηθευτούν κεφάλαια για την επιτυχημένη προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αποθανόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί πάντα υποστήριζε την αθωότητά του και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Το VIP κελί

Η φυλακή στην οποία θα οδηγηθεί διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί Κλοντ Γκουάντ, ο οποίος ήταν ένας από τους καταδικασθέντες την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι διαθέτει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Μετά την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους.

Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»
Φεμινισμός 20.10.25

Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ανυπάκουη Μαμά» μιλάει για τη μαιευτική βία, την ανάγκη μιας φεμινιστικής οπτικής πάνω στη μητρότητα και την επελαύνουσα απειλή της ακροδεξιάς για τις γυναίκες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν απαντάει πια στα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν απαντάει πια στα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Γιουνάιτεντ

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε επαφή με πρώην συμπαίκτες στην Γιουνάιτεντ παρόλα αυτά προτιμάει να μην απαντά στην συνομιλία λόγω του Ρίο Φέρντιναντ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά κατά το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ και η συνάντηση του με τον Αντόνιο Κόστα. Πώς η «ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό, κράτος δικαίου και οικονομία μπήκε στην ατζέντα των ευρωπαίων σοσιαλιστών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028

Τριάντα χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα, ο ιστορικός πορτογαλικός αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται για αναγέννηση. Ο Δήμος του Cascais αποκτά το Estoril με στόχο να φιλοξενήσει τη Formula 1 το 2028 και τη MotoGP το 2027

Γεώργιος Μαζιάς
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση
Εποχή Ψυχρού Πολέμου 20.10.25

Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση

Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου 1975, ο Μοχάμεντ Άλι και ο Τζο Φρέιζερ μπήκαν σε ένα ρινγκ πυγμαχίας στις Φιλιππίνες για να αναμετρηθούν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας
Κόσμος 20.10.25

Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Γαλλία για τον εντοπισμό των δραστών που άρπαξαν τα θρυλικά κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα από το μουσείο του Λούβρου.

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΒ’)
Literature 20.10.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΒ’)

Με το έργο του «Ρητορική τέχνη» ο Αριστοτέλης συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και συμπληρώνει τα μέχρι τότε διδάγματα της ρητορείας και αναδεικνύει τη ρητορική τέχνη –την τέχνη της πειθούς– σε επιστήμη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
