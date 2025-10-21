Την πόρτα των φυλακών La Sante, στο Παρίσι, πέρασε την Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί προκειμένου να εκτίσει πενταετή ποινή για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Ηδη ο Νικολά Σαρκοζί κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης και οι δικαστές μέσα σε διάστημα δύο μηνών θα πρέπει να αποφανθούν αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην πρόεδρου της Γαλλίας.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να περάσει το χρόνο του στο κελί του, έκτασης 11 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διαθέτει ηλεκτρική εστία για μαγείρεμα, ένα μικρό γραφείο και ντους με τουαλέτα.

Θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση (με χρέωση 14 ευρώ το μήνα), βιβλιοθήκη και γυμναστήριο.

Ο Σαρκοζί έχει αναφέρει ότι σκοπεύει να γράψει ένα νέο βιβλίο κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του και για τον λόγο αυτόν επέλεξε τρία βιβλία που πήρε μαζί του – τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται στους κρατούμενους.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro πήρε μαζί του το έργο του Αλέξανδρου Δουμά «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο» (σε δύο τόμους) και μια βιογραφία του Ιησού Χριστού.

Το πρώτο, που εκδόθηκε το 1846, είναι ιδιαίτερα συμβολικό, καθώς ο ήρωάς του, ο Εντμόντ Νταντές, φυλακίζεται άδικα για 14 χρόνια και σχεδιάζει την εκδίκησή του μετά την απόδρασή του στο τέλος του πρώτου τόμου.

Δεν είναι σίγουρο αν ο Σαρκοζί ταυτίζεται με τον Νταντές, αλλά η επιλογή του βιβλίου δεν φαίνεται τυχαία, δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος δεν έχει σταματήσει ποτέ να διακηρύσσει την αθωότητά του. Επιπλέον, ο ήρωας του βιβλίου είναι ο πιο διάσημος αθώος άνδρας που καταδικάστηκε άδικα στη γαλλική λογοτεχνία.

Όσο για το δεύτερο βιβλίο, «Jésus», του Ζαν-Κριστιάν Πετιφιλς, που εκδόθηκε το 2011, προσφέρει μια καλά τεκμηριωμένη ματιά στη ζωή του Χριστού. Ο Πετιφιλς βασίζεται σε ιστορικές πηγές και έρευνες για να σκιαγραφήσει ένα πορτρέτο που απέχει από τις καθαρά θρησκευτικές αφηγήσεις.