«Εκδίκηση για τον Καντάφι» ορκίζονται κρατούμενοι που απειλούν τον Σαρκοζί [Βίντεο]

Στην Γαλλία έχει δημιουργηθεί κλίμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σαρκοζί από τους συγκρατούμενούς του, οι οποίοι τον απειλούν και… δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί. Ένας από τους κατηγορούμενους δήλωσε σε βίντεο ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας θα «περάσει άσχημα στη φυλακή», όπως αναφέρει η Παριζιέν.

Καθώς ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας φυλάσσεται από αστυνομικούς σε βάρδιες εντός της φυλακής (!), που μένουν σε διπλανό κελί, έχουν ξεσηκωθεί και οι δεσμοφύλακες της φυλακής, οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο Νικολά Σαρκοζί είναι απολύτως ασφαλής και πως τους προσβάλει η επιλογή της «φυλάκισης αστυνομικών» για να τον προσέχουν.

Ο Νικολά Πεϊρίν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του συνδικάτου των φυλακών, δήλωσε στο BFMTV, ότι η πρόσθετη ασφάλεια που παρέχεται στον πρώην πρόεδρο δεν ήταν απαραίτητη. «Δεν καταλαβαίνω γιατί το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να παρεμβαίνει σε θέματα κράτησης», είπε. «Ξέρουμε ήδη πολύ καλά πώς να το κάνουμε».

Οι απειλές και ο εκφοβισμός νέων κρατουμένων θεωρείται κάτι περισσότερο από συνηθισμένο σε φυλακές όλου του κόσμου.

Θα δικαστούν δύο κρατούμενοι για απειλές κατά του Σαρκοζί

Δύο κρατούμενοι της φυλακής La Santé παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Παρίσι την Παρασκευή το απόγευμα για απειλές θανάτου κατά συνέργεια κατά του Νικολά Σαρκοζί την πρώτη ημέρα της κράτησής του, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο Ιλιές B. κατηγορείται ότι «επανειλημμένα απείλησε» τον Νικολά Σαρκοζί με θάνατο. Ο κατηγορούμενος δήλωσε: «αυτός (ο Νικολά Σαρκοζί) θα περάσει άσχημα στη φυλακή», «θα εκδικηθούμε τον Καντάφι, ξέρουμε τα πάντα για τον Σαρκό» φέρεται να λέει στο βίντεο.

Αυτές οι απειλές, μέσω «ενός βίντεο που καταγράφηκε σε κινητό τηλέφωνο», κοινοποιήθηκαν «στο κοινωνικό δίκτυο TikTok», πρόσθεσε η εισαγγελία. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με φυλάκιση τριών ετών και πρόστιμο 45.000 ευρώ.

Nouvelle nuit au Club Med pour Sarkozy

Malgré les gardes à vue de 3 personnes, de nombreux détenus de la prison de la Santé, ont fait du bruit pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir

Il s’est plaint à son avocat : «Tous les prisonniers font du bruit, ils crient, ils hurlent»🤣🤣 pic.twitter.com/uVQZqpYjUO — Jacques Renardiere (@JRenardiere) October 24, 2025

Κατηγορείται επίσης ότι «κατείχε εν γνώσει του και επωφελήθηκε από ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο γνώριζε ότι προήλθε από» ένα «αδίκημα παράνομης παράδοσης αντικειμένου σε κρατούμενο». Για αυτό, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 5 ετών.

Οι κρατούμενοι απειλούνται με Δρακόντιες ποινές

Ο Ange O. κατηγορείται για συνέργεια «με τη βοήθεια ή υποκίνηση απειλών θανάτου κατά του Νικολά Σαρκοζί», «επιτρέποντας τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου για τη μαγνητοσκόπηση και τη διανομή του βίντεο που περιείχε τις απειλές». Αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο 45.000 ευρώ.

Κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή κινητού τηλεφώνου και άρνηση παροχής των κωδικών του τηλεφώνου «στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας». Το τελευταίο αυτό αδίκημα τιμωρείται με τρία χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 270.000 ευρώ.

« Oh Sarko ! La ch*tte à ta mère, réveille toi ! » Cette nuit, des détenus de la Prison de la Santé se sont filmés en live sur TikTok en train d’hurler pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir. Téléphones en prison, live sur TikTok… Tout va bien 🙄 pic.twitter.com/8wqozyAami — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 22, 2025

Κάποιοι κρατούμενοι είναι διαφορετικοί από τους άλλους

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή Σαντέ τέθηκαν υπό κράτηση την Τετάρτη, μετά την ανάρτηση ενός βίντεο, που προφανώς γυρίστηκε από έναν κρατούμενο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εκφράζονταν απειλές κατά την άφιξη στην οικία του Νικολά Σαρκοζί την προηγούμενη ημέρα.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία, ποινή που συνοδεύεται από ένταλμα προσωρινής κράτησης για το γεγονός ότι επέτρεψε σε συγγενείς του να προσεγγίσουν τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι για να χρηματοδοτήσουν την νικηφόρα εκστρατεία του το 2007.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής. Βρίσκεται φυλακισμένος από την Τρίτη στη φυλακή Σαντέ, κάτι που αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός στην ιστορία της Δημοκρατίας.