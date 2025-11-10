Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα εξετάσουν τα δικαστήρια στο Παρίσι το σήμερα Δευτέρα. Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε για κατηγορίες για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας, από τον Μουαμάρ Καντάφι, τότε πρόεδρο της Λιβύης.

Καταδικάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση, με άμεση διαταγή κράτησης, για εγκληματική σύμπραξη στην υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας στη Λιβύη.

Ο ίδιος ο Νικολά Σαρκοζί υποστηρίζει ότι είναι αθώος και η δίωξη και καταδίκη του είναι αποτέλεσμα πολιτικής συνωμοσίας.

Η νομοθεσία στη Γαλλία επιτρέπει στο δικαστήρια να εξετάσουν τα αιτήματα αποφυλάκισης εντός προθεσμίας 2 μηνών από την καταδίκη των κατηγορουμένων. Για τον Νικολά Σαρκοζί αυτό ορίστηκε μέσα στο πρώτο 20ήμερο.

Ο Νικολά Σαρκοζί, που οδηγήθηκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου, δεν θα είναι παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου. Θα μπορέσει να συμμετάσχει στη διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης από αίθουσα που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές όπου κρατείται. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή αποφυλάκισή του αναμένεται εντός της ημέρας.

Τι θα εξετάσει το δικαστήριο

Το δικαστήριο πρέπει να λάβει απόφαση για τον Νικολά Σαρκοζί εξετάζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά σχετίζονται με την αναγκαιότητα προσωρινής κράτησης, δηλαδή τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, τον κίνδυνο να ασκηθεί πίεση σε μάρτυρες, τον κίνδυνο συνεννόησης. Αλλά και την προστασία του κατηγορουμένου, τις εγγυήσεις παρουσίας του (αν υπάρχει κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και τον κίνδυνο υποτροπής των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί θα υποστηρίξουν ότι δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος για όλα τα κριτήρια. Ο Νικολά Σαρκοζί μπορεί να λάβει τον λόγο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και η εισαγγελία.