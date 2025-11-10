Το Εφετείο του Παρισιού εξετάζει σήμερα το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην Γάλλου προέδρου, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την καταδίκη του για τη μυστική χρηματοδότηση της πετυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης το 2007.

Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του υπό δικαστική επιτήρηση. «Ο κίνδυνος δόλιας συνεννόησης και πίεσης στους μάρτυρες δικαιολογεί την απαίτηση για τοποθέτηση υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Νταμιέν Μπρουνέ. Η απόφαση του Εφετείου του Παρισιού αναμένεται τη Δευτέρα στις 13:30 (τοπική ώρα).

Ο 70χρονος ο Νικολά Σαρκοζί τέθηκε σε προσωρινή κράτηση στη φυλακή της Santé, στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκισης με ένταλμα κράτησης και προσωρινή εκτέλεση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η φυλάκιση του πρώην ηγέτη της Γαλλίας ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα της χώρας αλλά και συνολικά της Ε.Ε.

«Σκληρό» μέτρο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι η κράτησή του «είναι σκληρή. Είναι πολύ σκληρή, σίγουρα για όλους τους κρατούμενους, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητική», προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο προσωπικό των φυλακών που «έκανε αυτόν τον εφιάλτη (…) υποφερτό».

Στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος είχε το δικό του κελί, ενώ δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο γειτονικό κελί. Τα μέτρα αυτά δικαιολογήθηκαν από το «ιδιαίτερο καθεστώς» του και τις «απειλές εναντίον του» σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών,

Ο Σαρκοζί δέχτηκε στο κελί του υψηλούς προσκεκλημένους, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Ντερμαμέν, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον πολιτικό του μέντορα προκαλώντας την οργή των δικαστών που τον κατηγορούν ότι επανειλημμένως έχει επιχειρήσει να παρέμβει στη λειτουργία της «ανεξάρτητης γαλλικής δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με τη Le Monde οι δικαστές του Εφετείου θα αποφασίσουν με διαφορετικά κριτήρια για τη φυλάκιση ή όχι του Σαρκοζί σε σχέση με την επιβολή ποινής μετά την πρωτόδικη απόφαση καθώς η υπόθεσή αφορά τώρα διαφορετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα που επιτρέπουν την αποφυλάκιση υπό όρους.