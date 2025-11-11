Γαλλία: Οι όροι της αποφυλάκισης του Σαρκοζί – «Είναι εξαντλητικό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος για τον σωφρονισμό

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στο σπίτι του τη Δευτέρα, μετά από απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που έκρινε ότι μπορεί να αφεθεί ελεύθερος ενόσω ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων από τη Λιβύη.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει», ανέφερε ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφού τον Σεπτέμβριο κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σε σχέση με τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Ο πρώην συντηρητικός ηγέτης, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η παραμονή του στη φυλακή ήταν δύσκολη.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα γεγονός που μας διδάσκει η ζωή», έγραψε στο X μετά την επιστροφή του στο σπίτι του.

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Πρόσθεσε ότι τώρα θα επικεντρωθεί στη διαδικασία έφεσης και ότι «το τέλος της ιστορίας παραμένει να γραφτεί».

Υπό όρους η αποφυλάκιση του πρώην Γάλλου προέδρου

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής και, ως εκ τούτου, δεν ήταν απαραίτητο να παραμείνει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, σύμφωνα με το Reuters.

Η αποφυλάκισή του βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ενδεχόμενο διαφυγής, και δεν αποτελεί ένδειξη για την πιθανότητα επιτυχίας της έφεσης.

«Vive la liberte» (Ζήτω η ελευθερία), έγραψε ο μικρότερος γιος του Σαρκοζί, Λουί, στον λογαριασμό του στο X, δημοσιεύοντας μια παιδική φωτογραφία του όπου χαμογελάει δίπλα στον πατέρα του. Η πενταετής ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί είχε επιβληθεί γρήγορα λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» του εγκλήματος, όπως την χαρακτήρισαν οι δικαστές τον Σεπτέμβριο. Φυλακίστηκε στη φυλακή La Sante στο Παρίσι.

O εισαγγελέας συνέστησε τη Δευτέρα την αποφυλάκιση του Σαρκοζί εν αναμονή της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Το δικαστήριο συμφώνησε να τον αποφυλακίσει υπό δικαστική εποπτεία, η οποία περιλαμβάνει απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία και απαγόρευση επικοινωνίας με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Εξουθενωτική» η φυλακή για τον πρώην πρόεδρο

Ο Σαρκοζί αρνείται συστηματικά κάθε παράνομη πράξη, αποκαλώντας τον εαυτό του θύμα εκδίκησης και μίσους. Δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως στην ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας, αλλά συμμετείχε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή.

Δήλωσε στο δικαστήριο ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε απαίτηση της δικαιοσύνης σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος.

Μιλώντας για τη φυλάκισή του, πρόσθεσε: «Είναι δύσκολο. Πραγματικά δύσκολο — όπως πρέπει να είναι για κάθε κρατούμενο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητικό». Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα. Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντάς τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί. Επίσης πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται αυτό το μήνα.

Ο Σαρκοζί βρίσκεται επίσης υπό επίσημη έρευνα σε άλλη υπόθεση για συνέργεια σε παραβίαση μαρτύρων.