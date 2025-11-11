Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση – Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο

Μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες πίσω από τα κάγκελα, ο Νικολά Σαρκοζί έκανε την πρώτη του έξοδο ως ελεύθερος άνθρωπος.

Δεν άργησε να γιορτάσει την ελευθερία του και μόλις μια μέρα μετά την αποφυλάκισή του, επέστρεψε στις παλιές του συνήθειες.

Έπειτα από 20 μέρες κράτησης στη φυλακή La Santé, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης, απόλαυσε μαζί με τη σύζυγο του Κάρλα Μπρούνι ένα γεύμα στο Flandrin, μια εμβληματική μπρασερί στη 16η συνοικία.

Τη στιγμή που Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι έφευγαν από το εστιατόριο χειροκροτήθηκαν θερμά από τους θαμώνες. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και αναχώρησε για το σπίτι του.

Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match)

Σαρκοζί: Η αποφυλάκιση του 20 μέρες μετά

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε πρόωρα το απόγευμα της Δευτέρας από τη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι, λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), ύστερα από απόφαση του Εφετείου του Παρισιού.

Ο 70χρονος πολιτικός επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, υπό αστυνομική συνοδεία, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Η αποφυλάκισή του αποφασίστηκε ύστερα από 20 ημέρες εγκλεισμού, τις οποίες εξέτιε μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Σαρκοζί μπορεί να τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, θέτοντάς του αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί Σαρκοζί, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου με την δημοσίευση μιας φωτογραφίας από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από ένα σύντομο σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!»