Τον Δεκέμβριο κυκλοφορεί το βιβλίο του Σαρκοζί για τη φυλάκισή του – «Δεν υπάρχει τίποτα να δεις»

Ο Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», για την εμπειρία του στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Το βιβλίο του Σαρκοζί

Με μια ανάρτηση στο X ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή της «Λα Σαντέ» στο Παρίσι, ανακοίνωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου την έκδοση του νέου του βιβλίου που θα αναφέρεται στο διάστημα που παρέμεινε κρατούμενος.

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ τη σιωπή που δεν υπάρχει στη Λα Σαντέ, όπου υπάρχουν πολλά να ακούσει κανείς. Δυστυχώς, ο θόρυβος είναι συνεχής. Αλλά, όπως και στην έρημο, η εσωτερική ζωή δυναμώνει στη φυλακή», γράφει στην ανάρτησή του.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Éditions Fayard, στις 10 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Κρατήθηκε για τρεις εβδομάδες στη φυλακή «Λα Σαντέ» και βγήκε από τη φυλακή στις 10 Νοεμβρίου, αφού το εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με δικαστικό έλεγχο, απαγορεύοντάς του κάθε επαφή με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και μάρτυρες της λιβυκής υπόθεσης στην οποία παραμένει κατηγορούμενος. Η εκδίκαση της έφεσής του για την υπόθεση αυτή προγραμματίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου.