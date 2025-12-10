«Σωφρονίστηκε» ο Σαρκοζί: Μιλάει για την «κόλαση» στη φυλακή και… δίνει πολιτικές συμβουλές

Για «απειλητική ατμόσφαιρα» και «κόλαση» κάνει λόγο στο βιβλίο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, περιγράφοντας την εμπειρία του από την 20ήμερη φυλάκισή του στο κατάστημα La Santé στο Παρίσι, του μετά την καταδίκη του.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας επανεκλογής του το 2012, πλήγμα που έπληξε σοβαρά την υστεροφημία του.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε τον Σεπτέμβριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, απόφαση την οποία έχει ασκήσει έφεση. Του χορηγήθηκε αποφυλάκιση με δικαστικό έλεγχο μετά από 20 ημέρες κράτησης.

Στο «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου» («Diary of a Prisoner»), ο 70χρονος αναφέρει ότι η δική του σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα έχει αποκτήσει νέα διάσταση, καθώς περιγράφει την ασυνήθιστη τροπή που πήρε η ζωή του μετά την ενοχή του για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στη χρηματοδότηση της επιτυχημένης εκστρατείας του το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη.

Το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια ματιά στο σωφρονιστικό κατάστημα La Santé στο Παρίσι, όπου ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση και απολύτως χωριστά από άλλους κρατουμένους για λόγους ασφαλείας. Η μοναξιά του διακοπτόταν μόνο από τακτικές επισκέψεις της συζύγου του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και των δικηγόρων του.

«Φτηνό ξενοδοχείο»

Ο Σαρκοζί έγραψε ότι το κελί του έμοιαζε με «φθηνό ξενοδοχείο, εκτός από την θωρακισμένη πόρτα και τα κάγκελα», με σκληρό στρώμα, πλαστικό μαξιλάρι και ντους που έβγαζε μόνο λεπτή ροή νερού. Περιέγραψε τον «εκκωφαντικό θόρυβο» της φυλακής, μεγάλο μέρος του οποίου συνέβαινε τη νύχτα.

Ανοίγοντας το παράθυρο την πρώτη του μέρα στη φυλακή, άκουσε έναν κρατούμενο «να χτυπά ασταμάτητα τα κάγκελα του κελιού του με ένα μεταλλικό αντικείμενο».

Ο Σαρκοζί είπε ότι αρνήθηκε τα γεύματα που σερβίρονταν σε μικρά πλαστικά δοχεία μαζί με μια «λασπωμένη, μουσκεμένη μπαγκέτα» — η μυρωδιά τους, όπως έγραψε, του προκαλούσε ναυτία. Αντ’ αυτού, έτρωγε γαλακτοκομικά και μπάρες δημητριακών. Του επιτρεπόταν μία ώρα την ημέρα σε μια μικρή αίθουσα γυμναστικής, όπου κυρίως χρησιμοποιούσε έναν βασικό διάδρομο.

Ο Σαρκοζί αναφέρει ότι ενημερώθηκε για διάφορα βίαια περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του, τα οποία χαρακτήρισε «εφιάλτη».

«Η πιο απάνθρωπη βία ήταν η καθημερινή πραγματικότητα αυτού του τόπου», έγραψε, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του σωφρονιστικού συστήματος να επανεντάξει τους ανθρώπους μετά την έκτιση της ποινής.

Ο Σαρκοζί, γνωστός για τη σκληρή ρητορική του σχετικά με την τιμωρία των εγκληματιών, είπε ότι υποσχέθηκε στον εαυτό του πως «μετά την αποφυλάκισή μου, τα σχόλιά μου θα είναι πιο αναλυτικά και πιο λεπτοδουλεμένα απ’ όσα είχα εκφράσει στο παρελθόν για όλα αυτά τα θέματα».

Πολιτικές αναφορές

Στη συνέχεια ο Σαρκοζί προσφέρει στρατηγικές πολιτικές συμβουλές στο συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικανών και αποκάλυψε ότι μίλησε τηλεφωνικά από τη φυλακή με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν, κάποτε σφοδρή αντίπαλο.

Το κόμμα της Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός, «δεν είναι κίνδυνος για τη Δημοκρατία», έγραψε. «Δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες οικονομικές ιδέες, δεν μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία… και σημειώνω ότι μπορεί ακόμη να υπάρχουν κάποια προβληματικά πρόσωπα στις τάξεις τους. Αλλά εκπροσωπούν τόσους πολλούς Γάλλους, σέβονται τα εκλογικά αποτελέσματα και συμμετέχουν στη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Ο Σαρκοζί υποστήριξε ότι η ανασυγκρότηση του εξασθενημένου κόμματος των Ρεπουμπλικανών «μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ευρύτερο δυνατό πνεύμα ενότητας».

Το κόμμα έχει τα τελευταία χρόνια απομακρυνθεί από τη θέση που επί δεκαετίες κυριαρχούσε στη γαλλική πολιτική, ότι κάθε εκλογική στρατηγική πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό της άκρας δεξιάς, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει απώλεια κάποιας εκλογικής περιφέρειας προς άλλους αντιπάλους.

Ωστόσο, ο πολιτικός αναλυτής Ρολάν Καϊρόλ είπε ότι τα σχόλια Σαρκοζί έπεσαν σαν «κεραυνός» σε αυτή τη μακροχρόνια θέση των Γάλλων συντηρητικών ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν «μοιράζεται τις ίδιες αξίες» και «καμία εκλογική συμμαχία δεν είναι δυνατή» με την άκρα δεξιά. Ο Σαρκοζί έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική εδώ και χρόνια, αλλά παραμένει ιδιαίτερα επιδραστικός, ειδικά στους συντηρητικούς κύκλους.

Μετά τα σχόλια Σαρκοζί, οι ηγετικοί αξιωματούχοι των Ρεπουμπλικανών απέφυγαν να ζητήσουν κάποια συγκεκριμένη συμφωνία συνεργασίας με τον Εθνικό Συναγερμό, αλλά αντίθετα υπέδειξαν ότι θέλουν να επικεντρωθούν στο πώς θα προσελκύσουν τους ψηφοφόρους της άκρας δεξιάς προς τους συντηρητικούς υποψηφίους.

Τεταμένες σχέσεις με Μακρόν

Ο Σαρκοζί αναφέρθηκε επίσης στην παλιά φιλία του με τον κεντρώο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο προεδρικό μέγαρο του Ελιζέ λίγες ημέρες πριν ο Σαρκοζί μπει στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον Σαρκοζί, ο Μακρόν εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλειά του στη φυλακή La Santé και του προσέφερε μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση, την οποία εκείνος αρνήθηκε. Αντ’ αυτού, τοποθετήθηκαν δύο αστυνομικοί στο διπλανό κελί για την προστασία του 24 ώρες το 24ωρο.

Ο Σαρκοζί είπε ότι έχασε την εμπιστοσύνη του προς τον Μακρόν αφότου ο πρόεδρος δεν παρενέβη για να αποτρέψει την απογύμνωσή του από τη Λεγεώνα της Τιμής, την υψηλότερη διάκριση της Γαλλίας, τον Ιούνιο.

Με πληροφορίες από Associated Press