Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».
- Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
- Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντάκη Κανάκη, αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
- Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί, που αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των ημερών, δημοσιεύουν γαλλικά ΜΜΕ. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, με δραματικούς τόνους περιγράφει τις συνθήκες της φυλάκισής του, ενώ επιμένει στην αθωότητά του.
Η καταδίκη Σαρκοζί
Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο εβδομηντάχρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος έχει ήδη κριθεί ένοχος σε δύο άλλες υποθέσεις, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το τότε καθεστώς της Λιβύης. Έμεινε στη φυλακή περίπου τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε υπό αυστηρούς όρους. Άσκησε έφεση και θα δικαστεί ξανά από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου από το Εφετείο του Παρισιού.
Το «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»
Αναφερόμενος στους χώρους της φυλακής Santé, όπου κρατήθηκε για περίπου τρεις εβδομάδες, γράφει ο Νικολά Σαρκοζί στο βιβλίο «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»:
«Με εντυπωσίασε η απουσία οποιουδήποτε χρώματος. Το γκρι κυριαρχούσε παντού, καταβρόχθιζε τα πάντα, κάλυπτε κάθε επιφάνεια».
Λέει ότι την πρώτη ημέρα της φυλάκισής του, γονάτισε για να προσευχηθεί. «Έμεινα έτσι για αρκετά λεπτά. Προσευχήθηκα για να έχω τη δύναμη να σηκώσω τον σταυρό αυτής της αδικίας».
Λέει ότι στη φυλακή είχε τον 320535. Όσο για τη διατροφή του, αποτελούνταν από «γαλακτοκομικά προϊόντα, μπάρες δημητριακών, μεταλλικό νερό, χυμό μήλου και μερικά γλυκά».
Συνέντευξη στη Figaro
O Νικολά Σαρκοζί, εν όψει της κυκλοφορίας του βιβλίου στις 10 Δεκεμβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «Le Figaro».
Εκεί λέει ότι «έγραφε το βιβλίο με ένα στυλό σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ, κάθε μέρα». Μετά, έδινα «τις σελίδες στους δικηγόρους μου, οι οποίοι τις έδιναν στη γραμματέα μου για να τις δακτυλογραφήσει. Έγραψα το βιβλίο μονομιάς και μετά την αποφυλάκισή μου το τελείωσα μέσα στις επόμενες ημέρες».
Ο Σαρκοζί λέει ότι έπρεπε «να απαντήσω σε αυτή την απλή ερώτηση: “Μα πώς έφτασα εδώ;” Έπρεπε να σκεφτώ αυτή την παράξενη ζωή μου, η οποία με οδήγησε σε τόσες πολλές ακραίες καταστάσεις».
Ο Μακρόν «έστρεψε αλλού το βλέμμα»
Στο βιβλίο του ο Νικολά Σαρκοζί επιτίθεται και σε πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του νυν προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. H εφημερίδα αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος «έστρεψε αλλού το βλέμμα του» μπροστά στην καταδίκη και τη φυλάκιση του προκατόχου του.
- Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο ευχήθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα γενέθλιά του
- Ο Πέδρο Πασκάλ μιλάει για τη μακροχρόνια φιλία του με την Σάρα Πόλσον – «Δεν υπάρχω χωρίς εσένα»
- Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
- Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
- Λιντς – Λίβερπουλ 3-3: Νέα «γκέλα» για τους «ρεντς»
- Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
- Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
- Ίντερ – Κόμο 4-0: «Τεσσάρα» και κορυφή για τους «νερατζούρι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις