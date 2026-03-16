Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να εμφανιστεί στο Εφετείο του Παρισιού για να δικαστεί εκ νέου σχετικά με τις κατηγορίες ότι συνωμότησε για να λάβει παράνομη χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του αποθανόντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο δεξιός πρώην πρόεδρος, ο οποίος ήταν στην εξουσία μεταξύ 2007 και 2012, αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το φερόμενο σχέδιο απόκτησης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Καντάφι.

Έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της ΕΕ που εξέτισε ποινή φυλάκισης και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης της μεταπολεμικής περιόδου που βρέθηκε πίσω από τα σίδερα.

«Εφιαλτικές» συνθήκες κράτησης

Μετά από 20 ημέρες σε φυλακή του Παρισιού, τις οποίες περιέγραψε ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της έφεσής του, και εξέδωσε ένα βιβλίο για την παραμονή του στη φυλακή.

Βρισκόταν σε απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα.

Στη δίκη πέρυσι, η εισαγγελία κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι, ως υπουργός Εσωτερικών το 2005, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για την επιτυχημένη υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2007, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με το σχέδιο απόκτησης εκλογικών κονδυλίων από τη Λιβύη.

Αθωώθηκε από τρεις άλλες κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας.

Δεύτερος βαθμός της δίκης

Ο Σαρκοζί θα δικαστεί εκ νέου και για τις τέσσερις κατηγορίες στη νέα δίκη σε δεύτερο βαθμό που ξεκινά τη Δευτέρα, αφού ο ίδιος άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του και ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά των αθωώσεων. Σε περίπτωση καταδίκης, ο 71χρονος Σαρκοζί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Στην πρώτη δίκη πέρυσι, το δικαστήριο άκουσε ότι, σε αντάλλαγμα για τα χρήματα της εκστρατείας του Σαρκοζί, το λιβυκό καθεστώς ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές χάρες, και ήταν κατανοητό ότι ο Σαρκοζί θα αποκαθιστούσε τη διεθνή εικόνα του Καντάφι.

Ο αυταρχικός Λίβυος ηγέτης, του οποίου η 41ετής διακυβέρνηση σημαδεύτηκε από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε απομονωθεί διεθνώς λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης κατά της πτήσης 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι στη Σκωτία τον Δεκέμβριο του 1988.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν μέλη του περιβάλλοντος του Σαρκοζί ότι συναντήθηκαν με μέλη του καθεστώτος του Καντάφι στη Λιβύη το 2005.

Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας το 2007, ο Σαρκοζί προσκάλεσε τον Λίβυο ηγέτη για μια μακρά επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Καντάφι έστησε τη βεδουίνικη σκηνή του στους κήπους κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το 2011, ο Σαρκοζί έθεσε τη Γαλλία στην πρώτη γραμμή των αεροπορικών επιδρομών υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ εναντίον των στρατευμάτων του Καντάφι, οι οποίες βοήθησαν τους αντάρτες να ανατρέψουν το καθεστώς του.

Ο Καντάφι συνελήφθη και σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011.

Συνολικά 10 άτομα αντιμετωπίζουν επανεκδίκαση κατόπιν έφεσης στην υπόθεση.