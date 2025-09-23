Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

«Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16»

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News (φωτογραφία, επάνω), ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τα περιφερειακά ζητήματα

Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία, ενώ στην ατζέντα των επαφών του θα βρίσκεται και η Γάζα.

Οπως είπε, θα θέσει στον αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας.