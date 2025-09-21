Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

newspaper
Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία, ενώ στην ατζέντα των επαφών του θα βρίσκεται και η Γάζα.

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας.

«Η σημασία της στενής διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ δύο φίλων και συμμάχων γίνεται όλο και πιο κατανοητή με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη εκφράσει την υποστήριξή μας στο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη του κ. Τραμπ».

Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, με ζητούμενο για την ‘Αγκυρα την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.

«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.

»Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.

Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.

«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και συμπλήρωσε: «Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε»».

Για την ομιλία του, μεθαύριο, Τρίτη, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».

