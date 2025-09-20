ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ
- Χειροπέδες σε εφοριακό - Ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» από ιδιοκτήτρια φούρνου για να ακυρώσει έλεγχο
- Νέα εμφάνιση λύκου στη Χαλκιδική μετά την επίθεση σε 5χρονη - Ανησυχία στους κατοίκους
- «Μαζική επίθεση» από τη Ρωσία καταγγέλλει ο Ζελένσκι - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες
- Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και αφού πλήρωσε από τη ληστεία σε βάρος του λαού ένα σκασμό λεφτά για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της «άμυνας της χώρας» και της «υπεροχής έναντι της Τουρκίας», τώρα Τραμπ και Ερντογάν συζητούν για νέα εξοπλιστικά προγράμματα αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.
Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς».
- Τόκιο 2025: Στην 5η θέση του κόσμου η Ελίνα Τζένγκο
- Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
- Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
- Σερβία: Στρατιωτική παρέλαση και διαδηλώσεις φοιτητών
- Οι πρώτες βολές της Τζένγκο στον τελικό: Ξεκίνησε με 62,72μ. (vids)
- Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις