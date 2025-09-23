Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στο θέμα της αναβολής της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε πως η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο One Channel, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «επίκειται η οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης» και εξήγησε πως «η σύσκεψη ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα». Έκανε γνωστό πως «προηγήθηκε η συνεννόηση των δυο πλευρών ελληνικής – τουρκικής και κλείστηκε η συνάντηση για τις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης). Ωστόσο, ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας να αλλάξει για αύριο η συνάντηση. Έτσι αναμένουμε να βρεθεί η κοινή ώρα».

Η συμπεριφορά της αντιπολίτευσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στη συνέχεια στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για την αναβολή: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

Και πρόσθεσε: «Έστω ότι η Τουρκία – υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ – ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνομιλεί με τους γείτονες «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει».