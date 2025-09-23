Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Στο θέμα της αναβολής της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε πως η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά, με τις δύο χώρες να αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο One Channel, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «επίκειται η οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης» και εξήγησε πως «η σύσκεψη ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα». Έκανε γνωστό πως «προηγήθηκε η συνεννόηση των δυο πλευρών ελληνικής – τουρκικής και κλείστηκε η συνάντηση για τις 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης). Ωστόσο, ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας να αλλάξει για αύριο η συνάντηση. Έτσι αναμένουμε να βρεθεί η κοινή ώρα».
Η συμπεριφορά της αντιπολίτευσης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στη συνέχεια στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για την αναβολή: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».
Και πρόσθεσε: «Έστω ότι η Τουρκία – υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ – ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».
Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνομιλεί με τους γείτονες «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει».
