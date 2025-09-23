Η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η είδηση της αναβολής προκάλεσε «παγωμάρα» με κυβερνητικές πηγές να σπεύδουν να τονίσουν πως ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να πάρει μέρος και η Τουρκία. Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο και άρα η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική για την αναβολή.

Μετά την εξέλιξη αυτή αναζητείται νέα ώρα και μέρα, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα βρίσκεται για ένα ακόμα διήμερο στη Νέα Υόρκη και θα αναζητηθεί κάποιο κενό στο πρόγραμμά του για να γίνει το ραντεβού.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκονται ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με αφορμή την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένας Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα »επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… »αυτοπεποίθηση»», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των »ήρεμων νερών»».

Η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Το πλαίσιο που θα γίνει η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Στην ατζέντα της συνάντησης, όποτε αυτή γίνει, περιλαμβάνονται διμερή και περιφερειακά θέματα. Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, με την Αθήνα να θεωρεί ότι η συνάντηση δείχνει την αμοιβαία βούληση να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνάντηση, τη νέα ημέρα και ώρα που θα αποφασιστεί, θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας», χώρο που υπέδειξε η τουρκική πλευρά, ενώ πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Βαρύ το κλίμα

Η ελληνοτουρκική συνάντηση αναμένεται να είναι διαφορετική από τις άλλες, εκτιμούν αρμόδιες πηγές. Πραγματοποιείται την ώρα που το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται πιο επιβαρυμένο σε σχέση με πέρυσι: Η Αθήνα έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης -κάτι που ενοχλεί την Άγκυρα- και ξεκίνησε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ.

Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Ελλάδα να απειλεί με βέτο (αν και η εικόνα είναι περίπλοκη με δεδομένες τις διμερείς αμυντικές-στρατιωτικές συμφωνίες που κάνει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία). Η Τουρκία εξάλλου υπενθυμίζει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο έχοντας εκδώσει navtex ερευνών για το Πίρι Ρέις. Σημείο τριβής αποτελεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.