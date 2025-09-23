newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ: Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:27

ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ: Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να εκδίδουν καυστικές ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Spotlight

Στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκονται ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με αφορμή την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Το ραντεβού των δύο ανδρών στη Νέα Υόρκη δεν θα γίνει κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας», απέναντι από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στον «αέρα»

Η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική και αναζητείται νέα ώρα και μέρα με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

«Περιθωριοποίηση της Ελλάδας»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένας Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα «επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… «αυτοπεποίθηση»», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»».

Αναλυτικότερα, το κόμμα της Κουμουνδούρου σημειώνει πως η αναβολή της συνάντησης «φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης».

Εδώ και έξι χρόνια, λέει η Ρένα Δούρου, «η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία».

Η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό «ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων», σημειώνει η Ρένα Δούρου.

«Επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης»

Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης, την τελευταία στιγμή και με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, «παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν, που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή», σχολιάζει το κόμμα του Περισσού.

Το ΚΚΕ, «ούτως ή άλλως, δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα», σημειώνει.

Και καταλήγει πως «για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών»”.

«Λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία»

Η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο υπεύθυνος  Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.  

Παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».  

Εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, συνεχίζει, «η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία
in Confidential 23.09.25

Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία

Οι δημοσκοπήσεις έχουν και ποιοτικά στοιχεία που γεννούν έντονη ανησυχία με μια κοινωνία που βράζει και πλέον το επίδικο ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική σωτηρία. Τι φοβάται το Μαξίμου για τα Τέμπη και το άγχος για τις κινήσεις Σαμαρά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία
Αντίποινα 23.09.25

Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία

Ορισμένοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ένα από τα πρώτα αντίμετρα που λαμβάνει το Ισραήλ ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας

Σύνταξη
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
Σε ποιές θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Euroleague 23.09.25

Σε ποιές θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής
Ελλάδα 23.09.25

Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου την εκταφή των σορών των θυμάτων μπορεί να ζητήσει μόνο η Πρόεδρος Εφετών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί
Go Fun 23.09.25

Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί

«Καλά νέα: Όλα πρόκειται να τελειώσουν». Αυτή είναι η υπόσχεση μιας ομάδας ευαγγελικών χριστιανών στο TikTok που προετοιμάζονται για τη «μαζική αρπαγή» («rapture»), η οποία υποτίθεται ότι ξεκινάει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Όμως οι προφήτες της Αποκάλυψης υπήρχαν πολύ πριν από κάθε ψηφιακό αλγόριθμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Τι συμβαίνει 23.09.25

«Ματώνει» η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Εταιρείες μεγαθήρια «βουλιάζουν» στην αβεβαιότητα

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται
Νέα Υόρκη 23.09.25

Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο νατοϊκού κράτους θα πρέπει να καταρρίπτεται

Νωρίτερα, εκδίδοντας ανακοίνωση για τις ρωσικές παραβιάσεις των τελευταίων ημερών, το ΝΑΤΟ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές
Ελλάδα 23.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, με το βίντεο της επίθεσης να σοκάρει.

Σύνταξη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League και με 4.500 εισιτήρια να έχουν απομείνει, το 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σύνταξη
Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για τα αιτήματα εκταφής – Τι αναφέρει το εξώδικο των Ρούτσι – Καρυστιανού
Ελλάδα 23.09.25

Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής – Τι αναφέρουν στο εξώδικό τους

Οι συγγενείς θυμάτων διαψεύδουν τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα αιτήματα εκταφής των σορών – Τι θα συμβεί με την ανάκριση σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
«Να αποβληθεί» 23.09.25

Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Τονίζουν ότι η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος
Πόλεμος ή ειρήνη; 23.09.25

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος

«Οι πυλώνες της ειρήνης και της προόδου καταρρέουν υπό το βάρος της ατιμωρησίας, της ανισότητας και της αδιαφορίας», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο