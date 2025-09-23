Στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκονται ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με αφορμή την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Το ραντεβού των δύο ανδρών στη Νέα Υόρκη δεν θα γίνει κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας», απέναντι από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στον «αέρα»

Η τουρκική πλευρά ειδοποίησε την ελληνική και αναζητείται νέα ώρα και μέρα με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

«Περιθωριοποίηση της Ελλάδας»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένας Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα «επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… «αυτοπεποίθηση»», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»».

Αναλυτικότερα, το κόμμα της Κουμουνδούρου σημειώνει πως η αναβολή της συνάντησης «φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης».

Εδώ και έξι χρόνια, λέει η Ρένα Δούρου, «η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία».

Η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό «ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων», σημειώνει η Ρένα Δούρου.

«Επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης»

Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης, την τελευταία στιγμή και με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, «παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν, που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή», σχολιάζει το κόμμα του Περισσού.

Το ΚΚΕ, «ούτως ή άλλως, δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα», σημειώνει.

Και καταλήγει πως «για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών»”.

«Λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία»

Η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».

Εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, συνεχίζει, «η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».