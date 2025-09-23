Στον «αέρα» βρίσκεται η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η αιφνιδιαστική αναβολή του προγραμματισμένου για την Τρίτη (23/09) τετ α τετ των δύο ηγετών, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκάλεσε αναστάτωση και έφερε αντιδράσεις.

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το ραντεβού δεν έγινε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πότε αναχωρεί ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη

Άμεσα τα επιτελεία των δύο πλευρών ξεκίνησαν να αναζητούν «παράθυρο» για να γίνει η συνάντηση σε νέα ώρα και μέρα, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα βρίσκεται για λίγες ακόμα ώρες στη Νέα Υόρκη και θα αναζητηθεί κάποιο κενό στο πρόγραμμά του για να γίνει το ραντεβού.

Σημειώνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, το απόγευμα της Τετάρτης (18.00 τοπική ώρα) προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον όπου την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το γεγονός αυτό καθιστά τα περιθώρια για συνάντηση στενά ωστόσο δεν έχει εγκαταλειφθεί η προσπάθεια η συνάντηση να γίνει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε γνωστό πως οι δύο χώρες αναζητούν κοινό χρόνο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο One Channel είπε πως «επίκειται η οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης».

Το πρόγραμμα (24/09) του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, έχει ως εξής:

Στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα.

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει ως εξής:

Στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους

Στις 13.00 (ώρα Νέας Υόρκης) διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν

Στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα

Στις 15.30 διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong

Στις 16.30 συνάντηση με τούρκους εκπροσώπους Τύπου

Στις 18:00 αναχώρηση για Ουάσινγκτον

Τι πληροφορίες φτάνουν από την Τουρκία

Εκτενής αναφορά γίνεται στην Τουρκία για την αναβολή της συνάντησης με τα τούρκικα μέσα ενημέρωσης αρχικά να κάνουν αναδημοσιεύσεις από τον ελληνικό Τύπου. Αργότερα υπήρξαν και τα σχετικά ρεπορτάζ με την τουρκική εφημερίδα Milliyet να αναφέρει πως το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. «Ο διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς συζήτησε το θέμα της συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό του, την περασμένη εβδομάδα».

Η τουρκική εφημερίδα, επικαλούμενη το φορτωμένο πρόγραμμα του προέδρου Ερντογάν, αναφέρει πως «υπήρξε συμφωνία να μην ανακοινωθεί η συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι είχε προγραμματιστεί κατά παράβαση της συμφωνίας».

Τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης

Στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με αφορμή την αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένας Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα »επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… »αυτοπεποίθηση»», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών».

Η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.