Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Συνάντηση γνωριμίας Κυριάκου Μητσοτάκη – Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη
Διπλωματία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:45

Συνάντηση γνωριμίας Κυριάκου Μητσοτάκη – Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, είχε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία» είχε αναφέρει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφού επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της.

«Για την προώθηση της ειρήνης» η Γκίλφοϊλ

Επαίνεσε την Ελλάδα «το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου (…) που «ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο».

Ως Πρέσβης, δήλωσε πως ανυπομονεί να συνεργαστεί «με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

Ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25.09.25

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
