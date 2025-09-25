Συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, είχε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία» είχε αναφέρει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφού επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της.

«Για την προώθηση της ειρήνης» η Γκίλφοϊλ

Επαίνεσε την Ελλάδα «το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου (…) που «ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο».

Ως Πρέσβης, δήλωσε πως ανυπομονεί να συνεργαστεί «με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

Ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.