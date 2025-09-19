ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού στην Ελλάδα
Ανάμεσα στους διορισμούς υποψηφίων του Ντόναλντ Τραμπ που εντέλει ενέκρινε η Γερουσία των ΗΠΑ είναι και αυτός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού στην Ελλάδα.
Εγκρίθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα έπειτα από την αλλαγή των κανόνων στην οποία προχώρησαν οι Ρεπουμπλικάνοι προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία αποδοχής των διορισμών για συνολικά 48 από τους υποψηφίους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mike Segar, επάνω, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ).
Μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών από τη Γερουσία είναι και αυτός της Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Οι Γερουσιαστές ψήφισαν με βάση τα κομματικά κριτήρια, 51 υπέρ και 47 κατά, για να επιβεβαιώσουν τους υποψηφίους του αμερικανού προέδρου, πολλοί από τους οποίους προορίζονταν για θέσεις υφυπουργού ή βοηθού γραμματέα σε διάφορες υπηρεσίες σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και για θέσεις πρεσβευτών.
Μεταξύ των επιβεβαιωμένων διορισμών είναι και αυτός της πρώην προσωπικότητας του Fox News Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Οι Ρεπουμπλικάνοι ενεργοποίησαν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», αλλάζοντας μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και επιτρέποντας τη συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων εκκρεμούσαν για μήνες.
Λύση με «πυρηνική επιλογή»
Η «πυρηνική επιλογή» δίνει τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να παρακάμψει τα απαιτούμενα 2/3 των μελών της Γερουσίας για την έγκριση των διορισμών.
Στη δεύτερη ψηφοφορία απαιτούνταν 51 ψήφοι, τους οποίους διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι.
Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ επιλέγει «ιστορικά κακούς υποψηφίους» — και προειδοποίησε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα μετανιώσουν για την κίνησή τους.
