Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.
Από τη μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, είναι η εκλεκτή του προέδρου των ΗΠΑ για τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα. Και μπορεί για την ώρα να καθυστερεί ο διορισμός, ωστόσο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν κρύβει ότι έχει δεθεί με τη χώρα μας.
Έτσι σήμερα το πρωί η 56χρονη ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο με μια εικόνα της Παναγίας, που τη συνόδευαν οι ήχοι ενός τραγουδιού του Πέτρου Γαϊτάνου – μια κίνηση τιμής και σεβασμού προς την ελληνική παράδοση και την Ορθοδοξία.
Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε στα προσωπικά της social media μια ανάρτηση με «άρωμα» Ελλάδας. Πριν από λίγες ημέρες ένα repost ένα story στο Instagram της, που έδειχνε μια φωτογραφία από ένα ελληνικό νησί και έγραφε στον τίτλο: «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια».
Σε μια άλλη ανάρτησή της φαίνονταν αναμμένα κεριά σε μια παλιά, πέτρινη εκκλησία και μια εικόνα της Παναγίας βρεφοκρατούσας, ενώ ψάλλεται ο ύμνος προς την «Παναγία Θεοτόκε».
Γιατί καθυστερεί ο διορισμός της;
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοίξει πόλεμο με τους Δημοκρατικούς, τους οποίους κατηγορεί για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο για να ακολουθήσει η εγκατάστασή της στην Ελλάδα.
