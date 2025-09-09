Στην τελική ευθεία η επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου στη Γερουσία των ΗΠΑ, η διαδικασία επικύρωσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα κάνοντας ουσιαστικά τα πρώτα διαδικαστικά βήματα για να ξεμπλοκάρει τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις των υποψηφίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει ψηφοφορία, όπου για την έγκριση απαιτούνται 60 ψήφοι, στόχος που δεν αναμένεται να επιτευχθεί και οι Ρεπουμπλικανοί θα εγείρουν ένσταση για να παρακάμψουν την απόφαση και θα αλλάξουν τους κανόνες με απλή πλειοψηφία.

Η τελική ψηφοφορία θα γίνει αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», ώστε να αλλάξουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν τη συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων εκκρεμούν για μήνες.

Η «πυρηνική επιλογή» δίνει τη δυνατότητα στην πλειοψηφία με αυτή την ένσταση να παρακάμψει την απαίτηση της ψηφοφορίας με τα 2/3 της πλειοψηφίας. Στη δεύτερη ψηφοφορία που θα γίνει, επί της ενστάσεως, απαιτούνται 51 ψήφοι, που τις έχουν οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία.