newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11 Μαΐου 2026, 13:58

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αμηχανία και νεύρα λόγω των ερωτήσεων που δέχθηκε για τα όσα υποστήριξε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξή του και στις αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα είχε καταθέσει το 2024, είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

O κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για όσα ανέφερε ότι Γρηγόρης Δημητριάδης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπος να οχυρώνεται και πάλι πίσω από τη δικαιοσύνη τονίζοντας. «Όταν μια υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, το πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η δικαιοσύνη Επισημαίνεται μία δήθεν αντίφαση. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει αποφάσεις. Η εμμονή με το θέμα έχει κουράσει» σημείωσε δείχνοντας έτσι ότι δεν έχει καμία διάθεση να δώσει μία ουσιαστική απάντηση.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συνέντευξη Δημητριάδη είπε:  «Έχει δικαίωμα ο οποιασδήποτε πολίτης να δώσει μία συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται που έδωσε συνέντευξη» είπε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης».

Εν συνέχεια αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στα ερωτήματα που τέθηκαν και σήμερα ρίχνοντας για μία ακόμη φορά λάσπη στον ανεμιστήρα. «Εδώ είναι δύο τα τινά και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που έχει εμμονή ή δεν ξέρουν να διαβάσουν ή κάνουν ότι δεν ξέρουν να διαβάσουν. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να τον πάρει σοβαρό ο κόσμος πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν μπορούν να δεχτούν μία συμβουλή, να σταματήσουν να ασχολούνται εμμονικά με ζητήματα που ασχολείται η δικαιοσύνη και να ασχοληθούν με άλλα που αφορούν τον κόσμο, δεν το υποτιμώ το θέμα, αλλά για ένα μέρος του έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις – Αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις – Αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

Σύνταξη
«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σύνταξη
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ελλάδα 11.05.26

Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία επειδή τους έκλεψε περιστέρια - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Σύνταξη
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Σύνταξη
Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Σύνταξη
Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύνταξη
Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

Σύνταξη
«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
Ποδόσφαιρο 11.05.26

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies