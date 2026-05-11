Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Αμηχανία και νεύρα λόγω των ερωτήσεων που δέχθηκε για τα όσα υποστήριξε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξή του και στις αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα είχε καταθέσει το 2024, είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

O κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για όσα ανέφερε ότι Γρηγόρης Δημητριάδης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπος να οχυρώνεται και πάλι πίσω από τη δικαιοσύνη τονίζοντας. «Όταν μια υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, το πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η δικαιοσύνη Επισημαίνεται μία δήθεν αντίφαση. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει αποφάσεις. Η εμμονή με το θέμα έχει κουράσει» σημείωσε δείχνοντας έτσι ότι δεν έχει καμία διάθεση να δώσει μία ουσιαστική απάντηση.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συνέντευξη Δημητριάδη είπε: «Έχει δικαίωμα ο οποιασδήποτε πολίτης να δώσει μία συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται που έδωσε συνέντευξη» είπε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης».

Εν συνέχεια αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στα ερωτήματα που τέθηκαν και σήμερα ρίχνοντας για μία ακόμη φορά λάσπη στον ανεμιστήρα. «Εδώ είναι δύο τα τινά και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που έχει εμμονή ή δεν ξέρουν να διαβάσουν ή κάνουν ότι δεν ξέρουν να διαβάσουν. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να τον πάρει σοβαρό ο κόσμος πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν μπορούν να δεχτούν μία συμβουλή, να σταματήσουν να ασχολούνται εμμονικά με ζητήματα που ασχολείται η δικαιοσύνη και να ασχοληθούν με άλλα που αφορούν τον κόσμο, δεν το υποτιμώ το θέμα, αλλά για ένα μέρος του έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη».