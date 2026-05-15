Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, που επλήγη από ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας Πάβελ Μάλκοφ.

«Με τραγικό τρόπο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ριάζαν Μάλκοφ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως χτυπήθηκαν δυο πολυώροφες πολυκατοικίες.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την ανταλλαγή πληγμάτων μετά την ανακωχή τριών ημερών που ανακοινώθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, με την ευκαιρία των τιμητικών εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη–που οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν πως παραβίασαν.