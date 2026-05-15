Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Προάγγελος νέων ανατιμήσεων στα ράφια είναι οι τσουχτερές αυξήσεις που καταγράφηκαν τον Μάρτιο σε δύο σημαντικούς κλάδους της παραγωγής, τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε σε ένα χρόνο κατά 11,4%. Ακόμα πιο εκρηκτική ήταν η μηναία αύξηση των τιμών εισαγωγών, που εκτοξεύθηκαν κατά 14,2%, μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αντανακλά τις τιμές που διαθέτουν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί, αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 8% και σε μηνιαία βάση κατά 6,8%. Η άνοδος είναι εκρηκτική, αν λάβουμε υπόψιν ότι η αύξηση του 4% του Φεβρουαρίου ήταν η υψηλότερη εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών, που αφορά τα κόστη της αγροτικής παραγωγής (αναλώσιμα και μηχανήματα), με ετήσια αύξηση 4,5% και 3,8% σε ένα μήνα.

Η ενέργεια είναι ο βασικός «ένοχος» της ανόδου των δεικτών και στους δύο τομείς. Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν είχε ως άμεση συνέπεια την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με ανατιμήσεις στα καύσιμα και γενικότερα στα ενεργειακά αγαθά.

Από τη βιομηχανία στις τιμές καταναλωτή

Οι ανατιμήσεις στα εισαγόμενα αγαθά που χρησιμοποιεί η βιομηχανία για την παραγωγή προϊόντων είναι το προανάκρουσμα των αυξήσεων που μεταφέρονται σταδιακά στις τιμές καταναλωτή.

Γι’αυτό και τα στοιχεία του Μαρτίου είναι μόνο η πρώτη φάση του πληθωριστικού κύματος. Όσο παρατείνεται ο πόλεμος και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, οι συνέπειες του ενεργειακού σοκ γίνονται όλο και πιο έντονες στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ήδη ακριβό τίμημα, όπως φάνηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Μαρτίου και του Απριλίου, που σκαρφάλωσε στο 3,9% και 5,4% αντίστοιχα.

Αν πιστέψουμε τις προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών, τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Η προειδοποίηση μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας ότι «τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων θα έχουν ‘πονέσει’ μέχρι τα Χριστούγεννα», είναι μόνο ένα από τα καμπανάκια που χτυπάνε επίμονα. Εξίσου ανησυχητική είναι η παραδοχή του στελέχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Όλι Ρεν, ότι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια ενός στασιμοπληθωριστικού σοκ. Η Ελλάδα είναι διπλά ευάλωτη, αφού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές, ακόμα και για την εγχώρια παραγωγή.

Πού οφείλεται η αύξηση τιμών στις εισαγωγές βιομηχανίας

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία κατά 11,4%, τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 18,6%.

Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών από τις χώρες της Ευρωζώνης, αυξήθηκε πολύ λιγότερο, κατά 1,6%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούν τα πετρελαιοειδή (παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου), οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν κατά 52,5.

Ακολουθεί η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με άνοδο 36,5% σε ετήσια βάση.

Οι τιμές εισαγωγών της βιομηχανίας για παραγωγή βασικών μετάλλων αυξήθηκαν κατά 5,7% και για τη βιομηχανία δέρματος κατά 1,4%.

Όλες οι άλλες βιομηχανικές εισαγωγές είχαν είτε οριακές αυξήσεις (0,9% στα οχήματα, 0,5% στη βιομηχανία τροφίμων), είτε μειώσεις (-1,9% στην παραγωγή ρεύματος, -2% στη χαρτοποιία, -6% στην παραγωγή προϊόντων καπνού.

Όσο για τις μηνιαίες αυξήσεις των εισαγόμενων βιομηχανικών αγαθών, κατά 14,6%, τα στοιχεία είναι σοκαριστικά.

Σε ένα μόλις μήνα οι τιμές εισαγωγών εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 24%. Τα πετρελαιοειδή ακρίβυναν κατά 69,7% και η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 48,7%.

Υψηλή είναι η μηνιαία αύξηση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, κατά 25,7%, αντιστρέφοντας τις μειώσεις προηγούμενων μηνών.

Ακριβαίνουν τα αγροτικά προϊόντα

Αν οι τιμές των βιομηχανικών εισαγωγών θα περάσουν στα ράφια με σχετική χρονοκαθυστέρηση, οι αυξήσεις στα αγροτικά προϊόντα, γίνονται πολύ πιο γρήγορα αισθητές.

Η ετήσια αύξηση του 8% στον Δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις), προκύπτει από την αύξηση του 9,2% στη φυτική παραγωγή και 5,4% στη ζωική παραγωγή. Τα λαχανικά και τα κηπευτικά ακρίβυναν κατά 20,1% και τα φρούτα κατά 8,8% σε ετήσια βάση.

Το κρέας ακρίβυνε κατά 8% και τα ζωικά προϊόντα κατά 4,2%, σε ένα έτος.

Η μηνιαία αύξηση των τιμών παραγωγού κατά 6,8% προέρχεται επίσης πρωτίστως από τα φρούτα και τα λαχανικά, που μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2026 ακρίβυναν κατά 16,3% και 17,3% αντίστοιχα.

Από τα κόστη των παραγωγών η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από την ενέργεια-λιπαντικά, που σε ένα χρόνο ανατιμήθηκε κατά 17,2% και σε μηναία βάση κατά 16,3%.