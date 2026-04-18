newspaper
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομία 18 Απριλίου 2026, 07:00

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Τα φρέσκα τρόφιμα, από προϊόντα που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι φθηνά και άφθονα, σε μια χώρα με αγροτική παραγωγή όπως η Ελλάδα, κοντεύουν να γίνουν είδη πολυτελείας. Μην ξεχνάμε ότι ως και το 2024 το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών στα αγροδιατροφικά προϊόντα ήταν θετικό, με εμπορικό πλεόνασμα, απόδειξη ότι τουλάχιστον σε ορισμένα αγαθά είχαμε όχι μόνο επάρκεια αλλά και περίσσευμα.

Το 2025 το εμπορικό ισοζύγιο σε τρόφιμα και ζώα ζωντανά πέρασε σε αρνητικό έδαφος, με τις εισαγωγές να υπερβαίνουν σε αξία τις εξαγωγές κατά περίπου 1 δισεκ. ευρώ. Οι εξαγωγές σε λάδι μειώνουν το συνολικό εμπορικό έλλειμμα στα αγροδιατροφικά προϊόντα, χωρίς όμως να είναι επαρκείς για να γυρίσουν το ισοζύγιο σε πλεονασματικό.

τρόφιμα

Αύξηση σε τιμές και κόστη παραγωγού

Καμπανάκι για την αγροτική παραγωγή χτυπάει και από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία για τον Φεβρουάριο παρουσίασε ανησυχητική αύξηση στο 4%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές παραγωγού εδώ και 21 μήνες, από τον Μάιο του 2024. Η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στο κρέας, κατά 9,3% και στα φρέσκα φρούτα κατά 6,7%.

Ο Δείκτης Εισροών, ο οποίος αποτυπώνει τα κόστη της αγρο-κτηνοτροφικής παραγωγής, αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, με ετήσιο ρυθμό 1,1%.  Οι αυξήσεις θα είναι πιθανόν σημαντικά υψηλότερες τον Μάρτιο, εξαιτίας και των ανατιμήσεων σε καύσιμα και λιπάσματα.

Όταν τα φρέσκα τρόφιμα… «ταΐζουν» τον πληθωρισμό

Οι ανατιμήσεις στα μη επεξεργασμένα είδη διατροφής είναι από τους βασικούς παράγοντες που «ταΐζουν» τον πληθωρισμό στη χώρα μας, μαζί με τις υπηρεσίες. Το παραπάνω γεγονός επισημαίνει και η νέα έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Μελετώντας τις βασικές συνιστώσες του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, διαπιστώνει ότι την τελευταία περίοδο, από τα μέσα του 2024 και μετά, η συχνότητα αυξήσεων των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση. Αντιθέτως η συχνότητα μειώσεων των τιμών παραμένει σταθερή. Με άλλα λόγια, οι τιμές σε φρέσκα προϊόντα διατροφής, όχι μόνο έχουν συχνές μεταβολές κάτι που δικαιολογείται λόγω εποχικότητας, αλλά βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες, ωθώντας προς τα πάνω τα επίπεδα του γενικού πληθωρισμού.

τρόφιμα

Το ασανσέρ των τιμών στα τρόφιμα

Μια διαφορετική τάση παρατηρείται στα επεξεργασμένα τρόφιμα και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά. Οι τιμές τους αλλάζουν πιο συχνά, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, ασκώντας ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό. Η έκθεση της ΤτΕ παραδέχεται ότι πρόκειται για «ένα πολύ ασυνήθιστο γεγονός», καθώς οι οικονομικές διαταραχές τείνουν να ωθούν τις τιμές είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, και όχι προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μειώσουν τις τιμές σε ορισμένα συμφωνημένα προϊόντα – συμμορφούμενες στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Την ίδια στιγμή όμως αυξάνουν τις τιμές σε άλλα προϊόντα, για να διατηρήσουν τα συνολικά προϊόντα κέρδους. Η παρατήρηση αυτή απαντά εν μέρει στο ερώτημα «γιατί οι τιμές αυξάνονται, παρά το πλαφόν;».

Μια άλλη εξήγηση για τον πληθωρισμό των φρέσκων τροφίμων, είναι ότι η κύρια συνιστώσα που ωθεί ανοδικά τις τιμές είναι η κατηγορία «κόκκινο κρέας» – αρνί, κατσίκι, μοσχάρι.

τρόφιμα

Ζωονόσοι και αύξηση τιμών στο κρέας

Η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι «η ανοδική τάση της συχνότητας των αυξήσεων στις τιμές του κόκκινου κρέατος, είναι πολύ πιθανόν να συνδέεται με τους πρόσφατους περιορισμούς στην πλευρά της προσφοράς, λόγω της έξαρσης των ασθενειών από τα μέσα του 2024 και μετά, που έχουν οδηγήσει στη σφαγή ζώων για προληπτικούς λόγους».

Επιβεβαιώνεται δηλαδή, από τα πλέον αρμόδια χείλη, αυτό για το οποίο φωνάζουν και διαμαρτύρονται οι αγρο-κτηνοτρόφοι. Οι καθυστερήσεις, οι παραλείψεις αλλά και τα λάθη του κυβερνητικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, οδηγούν σε δυσαναπλήρωτες απώλειες ζωικού κεφαλαίου και καταδικάζουν την ελληνική κτηνοτροφία όχι απλώς σε μαρασμό, αλλά σε κατάρρευση.

Το νέο στοιχείο που κομίζει η ΤτΕ είναι ότι οι σπασμωδικές αντιδράσεις,  η αδυναμία (ή ανικανότητα) του κρατικού μηχανισμού να περιορίσει την εξάπλωση της ευλογιάς, έχουν σημαντικό, μετρήσιμο αρνητικό αποτύπωμα συνολικά στην οικονομία της χώρας. Όταν ο κεντρικός τραπεζίτης φτάνει στο συμπέρασμα ότι τα φρέσκα τρόφιμα, μαζί με τις υπηρεσίες, είναι η βασική αιτία που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα και για το ποιος ευθύνεται που η περιβόητη «μάχη κατά της ακρίβειας» αποδείχθηκε σισύφειο έργο.

Εκτόξευση πληθωρισμού

Επίσης καταρρέει η θεωρία περί αποκλειστικά «εισαγόμενου πληθωρισμού». Αποδεικνύεται ότι η ντόπια παραγωγή, το υψηλό κόστος, οι ελλείψεις, πιθανόν και τα «καπέλα» από το χωράφι στο ράφι, συμβάλλουν περισσότερο στην άνοδο των τιμών των τροφίμων από ό,τι οι φθηνές μαζικές εισαγωγές τυποποιημένων τροφίμων.  Σε περιόδους όμως όπως αυτή που διανύουμε, όταν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές, καθιστούν πολύ πιο ακριβά και τα τυποποιημένα-εισαγόμενα τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά, το πληθωριστικό κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Μια πρόγευση μας έδωσε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Μαρτίου. Η εκτίναξη του ετήσιου πληθωρισμού στο 3,9% (από 2,6% το περσινό αντίστοιχο διάστημα), οφείλεται, εκτός από το ράλι στα καύσιμα, και στις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, κατά 4,4%. Οι υψηλότερες ανατιμήσεις αφορούν το κρέας, με 20,3% στο μοσχάρι και 14,1% στο αρνί-κατσίκι. Οι τιμές καταναλωτή σε φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν κατά 6,9% και 8,9% αντίστοιχα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Economy
Στενά του Ορμούζ: Πώς Ελλάδα και ΕΕ διαχειρίζονται την αποκλιμάκωση της κρίσης 

Στενά του Ορμούζ: Πώς Ελλάδα και ΕΕ διαχειρίζονται την αποκλιμάκωση της κρίσης 

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΙΟΒΕ: Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός
ΙΟΒΕ 17.04.26

Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός

Δύο διαφορετικά σενάρια παρουσιάζει το ΙΟΒΕ για το πώς θα κινηθεί η απασχόληση το 2026. Το βασικό προβλέπει μικρή μείωση της ανεργίας, στο 8,5%, ενώ το δυσμενές προβλέπει ανεργία στο 8,8%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς
Αρτοποιοί 18.04.26

«Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Κατερίνα Ροββά
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Ακαδημία Πλάτωνος 18.04.26

Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies