newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 10:00

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Spotlight

Αποκαλυπτική για πολλούς λόγους είναι η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την ελληνική οικονομία. Ένας από αυτούς είναι η ανάλυση για την εξέλιξη  και τις αιτίες του πληθωρισμού. Μπορεί στις συζητήσεις των ημερών να πρωταγωνιστούν οι ενεργειακές ανατιμήσεις, ωστόσο την τελευταία τριετία οι βασικοί παράγοντες που κράτησαν αναμμένη τη φωτιά του πληθωρισμού ήταν οι υπηρεσίες και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όσο για τις εγχώριες πιέσεις στον πληθωρισμό, η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι την περίοδο της έντονης πληθωριστικής κούρσας  καθοριστικό παράγοντα έπαιξαν τα εταιρικά κέρδη.  Όπως αναφέρει, έως και τα μέσα του 2023, τα μοναδιαία κέρδη  είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, έναντι των μισθών και της φορολογίας.  Οι επιχείρησεις μετάφεραν τις αυξήσεις του κόστους που συνδέονταν με τη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων στις τελικές τιμές. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει αναδείξει  και η ΕΚΤ,  πυροδοτώντας τη συζήτηση για τον «πληθωρισμό της απληστίας».

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, για το 2026 προβλέπεται προσωρινή αναζωπύρωση του πληθωρισμού, λόγω των πολεμικών γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2026, στο 2,6% (έναντι αρχικής πρόβλεψης για 1,9%),  εξαιτίας της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας, που συνδέεται με τον πόλεμο.

Αντίθετα, ο πυρήνας του πληθωρισμού, δηλαδή ο δομικός πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα φρέσκα τρόφιμα, παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης. Αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3% το 2026, οριακά αναθεωρημένος μόλις κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Τι προβλέπει η ΤτΕ για την Ελλάδα

Η ΤτΕ προβλέπει ότι το 2026 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 3,1%  (από 2,9% το 2025), κατονομάζοντας ως «ενόχους» δύο βασικές συνιστώσες: Ενέργεια και τρόφιμα.

Αντιθέτως, ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει, στο 3% (από 3,6% το 2025), ως αποτέλεσμα της σταδιακής επιβράδυνσης του πληθωρισμού των υπηρεσιών, ο οποίος είχε παραμείνει επίμονα υψηλός τα προηγούμενα έτη.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας αναμένεται να ωθήσουν ξανά προς τα πάνω την ενεργειακή συνιστώσα και να οδηγήσουν σε ταχύτερη αύξηση των τιμών στα είδη διατροφής, περιορίζοντας την επίδραση της αποκλιμάκωσης του πυρήνα στον γενικό πληθωρισμό.

Τι «τάισε» τον πληθωρισμό το 2025

Τα βλέμματα όλων μας από εδώ κι εμπρός είναι στραμμένα στην κούρσα στα καύσιμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Όμως τη χρονιά που μας πέρασε τα  ενεργειακά αγαθά ήταν η μόνη κατηγορία με αρνητικό πληθωρισμό. Συγκεκριμένα ο δείκτης τιμών ενέργειας υποχώρησε κατά -0,7%, συμβάλλοντας για τρίτη χρονιά αποπληθωριστικά.

Αρκεί βέβαια να ρίξει κανείς μια ματιά στις υπέρογκες ενεργειακές ανατιμήσεις της περιόδου 2021-22, για να συνειδητοποιήσει ότι ο οριακός αποπληθωρισμός, δεν αρκεί ούτε κατά διάνοια για να αντισταθμίσει τη συσσωρευμένη επιβάρυνση στα νοικοκυριά. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά αγαθά που συνδέονται με τη στέγαση (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης κ.λπ) ο πληθωρισμός ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα το 2022, αγγίζοντας στην κορύφωσή του το 80%.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό το 2025 ήταν οι υπηρεσίες (4,8% από 4,4%) και δευτερευόντως τα μη επεξεργασμένα είδη διατροφής (5,8% από 3,2%).

Ενοίκια, εστίαση και αερομεταφορές ήταν οι τρεις συνιστώσες με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό των υπηρεσιών το 2025, με αυξήσεις 10%, 6,5% και 11,2% αντίστοιχα.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών έπιασε «ταβάνι» το πρώτο οχτάμηνο του 2025, αγγίζοντας μεσοσταθμικά το 5,2%. Μόνο ο πληθωρισμός στα καταλύματα αυξήθηκε κατά 9,3%, πριν αποκλιμακωθεί το τελευταίο τετράμηνο του έτους.

ΤτΕ

Φρούτα και κρέας στα ύψη

Στο πρόσφατο συνέδριο για το λιανεμπόριο Food Retail Conference,  ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Ελλάδας Σπύρος Θεοδωρόπουλος, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, η οποία όπως είπε δεν εξασφαλίζει επάρκεια, παρά σε ελάχιστα προϊόντα (ελαιόλαδο, ροδάκινα). Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα αγροδιατροφικά  αγαθά βασίζονται και σε εισαγωγές, γεγονός που αυξάνει το κόστος.

Ακόμα και διατροφικά προϊόντα που εξάγουμε σε μεγάλες ποσότητες, περιέχουν εισαγόμενες πρώτες ύλες. Είναι κοινό μυστικό ότι το δήθεν παραδοσιακό «greek yogurt», στην πραγματικότητα μόνο ελληνικό δεν είναι, αφού παράγεται κυρίως από εισαγόμενο συμπυκνωμένο γάλα.

« Όταν δεν παράγουμε αγροτικά προϊόντα, δεν γίνεται να διαμαρτυρόμαστε για την αύξηση των τιμών», ειπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Από την πλευρά των αγροτών ωστόσο η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Είναι γνωστές άλλωστε οι διαμαρτυρίες των παραγωγών ότι πολλές φορές αναγκάζονται να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, που μετά βίας καλύπτουν το κόστος, ενώ φτάνουν στη λιανική με διαδοχικά «καπέλα».

Ανεξαρτήτως αιτίας , οι τιμές στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στην Ελλάδα αυξάνονται με αισθητά ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην Ευρωζώνη.

Η επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από την ΤτΕ, αναδεικνύει ως βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στα φρέσκα τρόφιμα το κρέας (αύξηση 8,5%) και τα φρέσκα φρούτα (7,9%).

Όπως σημειώνεται, ο  υψηλός πληθωρισμός των κρεάτων σχετίζεται με τις εισαγόμενες υψηλές τιμές βοδινού κρέατος, αλλά και με τις ασθένειες των ντόπιων αιγοπροβάτων.

Η ΤτΕ για το «γιο-γιο» των τιμών

Η ΤτΕ εξετάζει την πορεία του πληθωρισμού, αξιοποιώντας τη βάση μικροδεδομένων τιμών της ΕΛΣΤΑΤ.  Συνολικά, η βάση έχει περισσότερες από 10,5 εκατ. παρατηρήσεις
τιμών. Οι κύριες συνιστώσες του ΔΤΚ δείχνουν ότι την τελευταία περίοδο (από τα μέσα του 2024 και μετά) ο πληθωρισμός στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στα μη επεξεργασμένα είδη διατροφής και τις υπηρεσίες.

Για τις δύο αυτές συνιστώσες, η συχνότητα αυξήσεων των τιμών παρουσιάζει ανοδική τάση, ενώ η συχνότητα μειώσεων των τιμών παραμένει σταθερή, με αποτέλεσμα να ασκείται αυξητική επίδραση στον πληθωρισμό. Όσον αφορά τα επεξεργασμένα είδη διατροφής και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, η συχνότητα τόσο των αυξήσεων όσο
και των μειώσεων ακολουθεί ανοδική τάση, γεγονός που έχει ισορροπημένη επίδραση στον πληθωρισμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.
Οικονομία 07.04.26

Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας σημειώνει στην έκθεσή του πως απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια

inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Απόρρητο