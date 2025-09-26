Μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν την ομιλία Νετανιάχου

Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίμν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του.

The UN emptying out ahead of @netanyahu speech. Israel has become an international pariah because they are a rogue nation. They’re fast running out of partners and Netanyahu will no doubt respond by doubling down whilst he still has his puppet Trump in the White House. pic.twitter.com/qvn5DmCBj0 — Wolf 🐺 (@WorldByWolf) September 26, 2025

Η ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ έγινε σε μια μισοάδεια αίθουσα

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu’s speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

Μια τέτοια ενέργεια ήταν αναμενόμενη, καθώς ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε οργανωθεί από την παλαιστινιακή αποστολή στις ΗΠΑ.