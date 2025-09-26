Μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν την ομιλία Νετανιάχου
Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να μιλήσει, δεκάδες εκπρόσωποι άλλων κρατών αποχώρησαν
Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίμν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του.
The UN emptying out ahead of @netanyahu speech.
Israel has become an international pariah because they are a rogue nation.
They’re fast running out of partners and Netanyahu will no doubt respond by doubling down whilst he still has his puppet Trump in the White House. pic.twitter.com/qvn5DmCBj0
— Wolf 🐺 (@WorldByWolf) September 26, 2025
Η ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ έγινε σε μια μισοάδεια αίθουσα
NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu’s speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs
— Clash Report (@clashreport) September 26, 2025
Μια τέτοια ενέργεια ήταν αναμενόμενη, καθώς ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε οργανωθεί από την παλαιστινιακή αποστολή στις ΗΠΑ.
