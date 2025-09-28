newspaper
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση: Πυρά στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:19

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση: Πυρά στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Πυρά κομμάτων για την ακύρωση της συνάντησης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν - Πώς απαντά η κυβέρνηση. Αντιπαράθεση για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Spotlight

Σφοδρή κριτική εξακολουθεί να δέχεται το Μαξίμου μετά την ακύρωση της συνάντησης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, με την αντιπολίτευση να μιλά για αδυναμίες της ελληνικής κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσιμων διπλωματικών ζητημάτων. Την ίδια ώρα, τα κόμματα εξαπολύουν πυρά και για το έγκλημα στα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Τα θέματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεοπτικής συζήτησης μεταξύ Νότη Μηταράκη (ΝΔ), Απόστολου Πάνα (ΠΑΣΟΚ) και Ράνιας Σβίγκου (ΣΥΡΙΖΑ), στο MEGA.

«Δεν επενδύουμε μόνο στα ήρεμα νερά»

«Η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν νομίζω έχει λιγότερη σημασία από ό,τι δώσαμε στην Ελλάδα. Ο κ. Ερντογάν ακύρωσε και άλλες συναντήσεις, ελάφρυνε γενικότερα το πρόγραμμά του», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

«Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ετεροκαθορίζεται. Θέλουμε να έχουμε μία καλή, ειρηνική σχέση με την Τουρκία και έχουμε επενδύσει σε αυτό, αλλά συγχρόνως ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που δεν ασκήσαμε στο παρελθόν. (…) Η σχέση μας με την Τουρκία στηρίζεται και πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και μόνο».

Όπως λέει ο ίδιος: «Νομίζω θα υπάρξει μία συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάποια ευκαιρία που θα δοθεί. Η ουσία είναι η πολιτική που ασκεί η χώρα μας. Η χώρα μας διεκδικεί δυναμικά και αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν επενδύουμε μόνο στα ήρεμα νερά, θέλουμε να έχουμε μία σχέση ειρηνική με την Τουρκία, αλλά συγχρόνως ό,τι μας ανήκει δεν το απεμπολούμε ούτε σπιθαμή».

Για εκλογές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μηταράκης ανέφερε:«Εμείς πάμε προς τις εκλογές του 2027 με στόχο την αυτοδύναμη τρίτη θητεία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό απαιτεί πολύ περισσότερη συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ και αποδοχή από έναν ευρύτερο χώρο, όπως τελικά έγινε και στις εκλογές του ’19 και του ‘23».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε: «Είναι ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης και ευελπιστώ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της, να μάθουμε ακριβώς τι πήγε στραβά στην υπόθεση».

«Ως προς τα Τέμπη, ο στόχος αυτήν την στιγμή της κυβέρνησης και νομίζω και του ελληνικού λαού, είναι αυτή η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο και αυτό προσπαθούν διάφοροι, η πραγματικότητα είναι, με διαρκείς παρεμβάσεις να αναβάλουν την έναρξη της δίκης, οι οποίοι μετά οι ίδιοι θα διαμαρτύρονται ότι η Δικαιοσύνη δεν έρχεται», πρόσθεσε.

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, ανέφερε:

«Νομίζω ότι οι συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες προκειμένου να τις δούμε στα πλαίσια ενός προγράμματος του κ. Ερντογάν. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση επένδυσε με κάποιον τρόπο πάρα πολλά στη συγκεκριμένη συνάντηση, επικοινωνιακά τουλάχιστον τη μάθαμε τη συνάντηση από την πλευρά και του κυβερνητικού εκπροσώπου.

»»Δεν θα έλεγα ότι ήρθε ένας διπλωματικός χαλασμός αλλά μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε να γίνει με τον τρόπο τον οποίο το είχε παρουσιάσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση». Ο ίδιος σημείωσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μία νέα παγκόσμια κατάσταση και βρισκόμαστε σε έναν νέο προσδιορισμό της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και παγκοσμίως. Φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως ένας σημαντικός παράγοντας στην ανατολική Μεσόγειο».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πάνας στηλίτευσε τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική: «Εξεταστική Επιτροπή, δύο βασικοί μάρτυρες, ‘Φραπές’, ‘Χασάπης’, δεν έρχονται, άρα από αυτό βλέπουμε τον τρόπο λειτουργίας από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή».

«Στο θέμα των Τεμπών έχουμε δει ολοκληρωτικά τη διαχείριση της κυβέρνησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω μας αρκεί», σημείωσε επίσης.

«Προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις»

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Σβίγκου, μέλος ΠΓ, σημείωσε σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο:

«Καταλαβαίνω από αυτά που λένε τα κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ημέρες ότι προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά από αυτήν την προχειρότητα και το φιάσκο της ακύρωσης από τον Ερντογάν της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι μόνο δεν είδε ο Ερντογάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν το γνώριζε παρά το έμαθε τελευταία στιγμή, είδαμε και μία συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν. Είδαμε ότι πραγματικά έχει ενισχυθεί ο ρόλος της Τουρκίας τουλάχιστον έναντι των ΗΠΑ. Η Τουρκία έχει ανοιχτά πάρα πολλά μέτωπα και προσπαθεί να είναι συμμέτοχη και να παίζει ρόλο παντού στον κόσμο».

«Η χώρα μας έχει εγκαταλείψει μία ενεργή και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που είχε εφαρμοστεί επί ΣΥΡΙΖΑ το ’15 – ’19, χρειάζεται ενίσχυση των συμμαχιών, χρειάζονται ενεργές διπλωματικές πρωτοβουλίες, δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει μετά από αυτήν την παρουσία στον ΟΗΕ και από τις συναντήσεις που έκανε ο Κ. Μητσοτάκης, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αναβαθμισμένο το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού», τονίζει.

Σχετικά με τα εσωκομματικά στον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε:

«Μετά την εκλογή του Φάμελλου και μετά την εκλογή των νέων οργάνων και το Συνέδριο, έχουμε μπει σε μία νέα φάση και θέλουμε αυτή η νέα φάση να συνοδευτεί και με πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το μεγάλο ζητούμενο, που είναι η συγκρότηση ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου, το οποίο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αντιπαραθετικά και νικηφόρα τον Κυριακό Μητσοτάκη….

»»Θεωρώ ότι όλες οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα συγκλίνουν, συμβάλλουν και είναι και χρήσιμες και σημαντικές σε αυτό που είναι το ζητούμενο, στο να υπάρξει μία προοδευτική εναλλακτική. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμες, αναγκαίες και έχουν μία πολύ μεγάλη σημασία».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA:

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Business
Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;
Πολιτική 28.09.25

Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα
«Σειρά σοβαρών λαθών» 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα

Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Επισημαίνει ότι «κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας» ούτε στα ελληνοτουρκικά ούτε στα διεθνή θέματα.

Σύνταξη
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές
Κλιματική κρίση 28.09.25

Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές, λένε οι ειδικοί

Επιβαρυντικός παράγων για πλημμύρες ότι «η Αττική έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό δασών» λέει ο καθηγητής Μιχάλης Διακάκης - Κακοκαιρίες όπως ο Daniel θα γίνουν συχνό φαινόμενο προβλέπει ο Συνολάκης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε στο απλό σκιφ της κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος λίγο μετά τον «χρυσό» τελικό, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες.

Σύνταξη
Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού
Κόσμος 28.09.25

Στους 39 οι νεκροί από ποδοπάτημα στην προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού στην Ινδία

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του ηθοποιού Βιτζέι για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Σύνταξη
Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
