Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση: Πυρά στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Σφοδρή κριτική εξακολουθεί να δέχεται το Μαξίμου μετά την ακύρωση της συνάντησης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, με την αντιπολίτευση να μιλά για αδυναμίες της ελληνικής κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσιμων διπλωματικών ζητημάτων. Την ίδια ώρα, τα κόμματα εξαπολύουν πυρά και για το έγκλημα στα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Τα θέματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεοπτικής συζήτησης μεταξύ Νότη Μηταράκη (ΝΔ), Απόστολου Πάνα (ΠΑΣΟΚ) και Ράνιας Σβίγκου (ΣΥΡΙΖΑ), στο MEGA.

«Δεν επενδύουμε μόνο στα ήρεμα νερά»

«Η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν νομίζω έχει λιγότερη σημασία από ό,τι δώσαμε στην Ελλάδα. Ο κ. Ερντογάν ακύρωσε και άλλες συναντήσεις, ελάφρυνε γενικότερα το πρόγραμμά του», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

«Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ετεροκαθορίζεται. Θέλουμε να έχουμε μία καλή, ειρηνική σχέση με την Τουρκία και έχουμε επενδύσει σε αυτό, αλλά συγχρόνως ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που δεν ασκήσαμε στο παρελθόν. (…) Η σχέση μας με την Τουρκία στηρίζεται και πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και μόνο».

Όπως λέει ο ίδιος: «Νομίζω θα υπάρξει μία συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάποια ευκαιρία που θα δοθεί. Η ουσία είναι η πολιτική που ασκεί η χώρα μας. Η χώρα μας διεκδικεί δυναμικά και αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν επενδύουμε μόνο στα ήρεμα νερά, θέλουμε να έχουμε μία σχέση ειρηνική με την Τουρκία, αλλά συγχρόνως ό,τι μας ανήκει δεν το απεμπολούμε ούτε σπιθαμή».

Για εκλογές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μηταράκης ανέφερε:«Εμείς πάμε προς τις εκλογές του 2027 με στόχο την αυτοδύναμη τρίτη θητεία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό απαιτεί πολύ περισσότερη συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ και αποδοχή από έναν ευρύτερο χώρο, όπως τελικά έγινε και στις εκλογές του ’19 και του ‘23».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε: «Είναι ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης και ευελπιστώ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της, να μάθουμε ακριβώς τι πήγε στραβά στην υπόθεση».

«Ως προς τα Τέμπη, ο στόχος αυτήν την στιγμή της κυβέρνησης και νομίζω και του ελληνικού λαού, είναι αυτή η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο και αυτό προσπαθούν διάφοροι, η πραγματικότητα είναι, με διαρκείς παρεμβάσεις να αναβάλουν την έναρξη της δίκης, οι οποίοι μετά οι ίδιοι θα διαμαρτύρονται ότι η Δικαιοσύνη δεν έρχεται», πρόσθεσε.

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, ανέφερε:

«Νομίζω ότι οι συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες προκειμένου να τις δούμε στα πλαίσια ενός προγράμματος του κ. Ερντογάν. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση επένδυσε με κάποιον τρόπο πάρα πολλά στη συγκεκριμένη συνάντηση, επικοινωνιακά τουλάχιστον τη μάθαμε τη συνάντηση από την πλευρά και του κυβερνητικού εκπροσώπου.

»»Δεν θα έλεγα ότι ήρθε ένας διπλωματικός χαλασμός αλλά μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε να γίνει με τον τρόπο τον οποίο το είχε παρουσιάσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση». Ο ίδιος σημείωσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μία νέα παγκόσμια κατάσταση και βρισκόμαστε σε έναν νέο προσδιορισμό της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και παγκοσμίως. Φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως ένας σημαντικός παράγοντας στην ανατολική Μεσόγειο».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πάνας στηλίτευσε τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική: «Εξεταστική Επιτροπή, δύο βασικοί μάρτυρες, ‘Φραπές’, ‘Χασάπης’, δεν έρχονται, άρα από αυτό βλέπουμε τον τρόπο λειτουργίας από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή».

«Στο θέμα των Τεμπών έχουμε δει ολοκληρωτικά τη διαχείριση της κυβέρνησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω μας αρκεί», σημείωσε επίσης.

«Προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις»

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Σβίγκου, μέλος ΠΓ, σημείωσε σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο:

«Καταλαβαίνω από αυτά που λένε τα κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ημέρες ότι προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά από αυτήν την προχειρότητα και το φιάσκο της ακύρωσης από τον Ερντογάν της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι μόνο δεν είδε ο Ερντογάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν το γνώριζε παρά το έμαθε τελευταία στιγμή, είδαμε και μία συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν. Είδαμε ότι πραγματικά έχει ενισχυθεί ο ρόλος της Τουρκίας τουλάχιστον έναντι των ΗΠΑ. Η Τουρκία έχει ανοιχτά πάρα πολλά μέτωπα και προσπαθεί να είναι συμμέτοχη και να παίζει ρόλο παντού στον κόσμο».

«Η χώρα μας έχει εγκαταλείψει μία ενεργή και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που είχε εφαρμοστεί επί ΣΥΡΙΖΑ το ’15 – ’19, χρειάζεται ενίσχυση των συμμαχιών, χρειάζονται ενεργές διπλωματικές πρωτοβουλίες, δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει μετά από αυτήν την παρουσία στον ΟΗΕ και από τις συναντήσεις που έκανε ο Κ. Μητσοτάκης, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αναβαθμισμένο το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού», τονίζει.

Σχετικά με τα εσωκομματικά στον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε:

«Μετά την εκλογή του Φάμελλου και μετά την εκλογή των νέων οργάνων και το Συνέδριο, έχουμε μπει σε μία νέα φάση και θέλουμε αυτή η νέα φάση να συνοδευτεί και με πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το μεγάλο ζητούμενο, που είναι η συγκρότηση ενός μεγάλου προοδευτικού μετώπου, το οποίο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αντιπαραθετικά και νικηφόρα τον Κυριακό Μητσοτάκη….

»»Θεωρώ ότι όλες οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα συγκλίνουν, συμβάλλουν και είναι και χρήσιμες και σημαντικές σε αυτό που είναι το ζητούμενο, στο να υπάρξει μία προοδευτική εναλλακτική. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμες, αναγκαίες και έχουν μία πολύ μεγάλη σημασία».

