Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Έντονη πίεση προκαλεί στο μέγαρο Μαξίμου η εικόνα που φέρνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα γεγονότα δύο συναντήσεων. Μίας συνάντησης που έγινε, στον Λευκό Οίκο, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, που από τον πρώτο χαρακτηρίστηκε «υπέροχη» και που μέσα από αυτήν, η διεθνής εικόνα του δεύτερου εμφανίστηκε αναβαθμισμένη. Και μίας συνάντησης που δεν έγινε, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ, μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, το ναυάγιο της οποίας, έμπειρα «γαλάζια» στελέχη βλέπουν ως μια κίνηση περιφρόνησης από τον Τούρκο Πρόεδρο έναντι του Έλληνα πρωθυπουργού, στο πλαίσιο του νέου ρόλου που η Τουρκία διεκδικεί ως περιφερειακή δύναμη στην περιοχή, την ώρα που η ακύρωση του ραντεβού δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις και για το επίπεδο προετοιμασίας της ελληνικής διπλωματίας.

Στο αποτύπωμα που αφήνουν τα γεγονότα αυτά, πολλοί βλέπουν να πλήττεται και να θολώνει η εικόνα, που ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί, σε όλη την κυβερνητική του θητεία, να φιλοτεχνήσει για τον εαυτό του, ενός πρωθυπουργού δηλαδή που παίζει ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και που καταχειροκροτείται μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο.

Η συζήτηση στη Βουλή

Σε αυτό το πλαίσιο, στο μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να αμβλύνουν την πίεση που αισθάνονται και πρώτα απ’ όλα, επενδύοντας στη συζήτηση που αναμένεται να γίνει στη Βουλή μέσα στο πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου, κατά την οποία πρόκειται ο πρωθυπουργός να ενημερώσει την Ολομέλεια για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε καταθέσει αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τα τεκταινόμενα στη Γάζα, με τον Κυρ. Μητσοτάκη να επιλέγει να τη μετατρέψει σε ενημέρωση του σώματος για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Εκεί, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να ανεβάσει τους χαμένους πόντους του μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απέναντι στην κριτική των οποίων, από το μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να επιστρατεύσουν την κατηγορία ότι κινούνται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με βάση πολιτικές σκοπιμότητες.

Βέβαια ο πρωθυπουργός, κατά τη συζήτηση αυτή στη Βουλή, θα επιχειρήσει εμμέσως να απευθυνθεί και στο εσωτερικό του κόμματός του, όπου είναι γνωστό ότι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις διατυπώνεται εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Γνωστή είναι ασφαλώς και η κριτική που διατυπώνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Άμβλυνση εντυπώσεων

Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις από την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, στην κυβέρνηση επικαλούνται την αναβολή που υπήρξε και στο ραντεβού του Τούρκου προέδρου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, για την οποία τα Μέσα Ενημέρωσης στη Ρώμη έκαναν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλησε να πει (ρ/σ ΣΚΑΪ) ότι «για την Ελλάδα ο διάλογος με την Τουρκία δεν είναι αυτοσκοπός», ότι «δεν πρόκειται να βάλουμε ‘νερό στο κρασί μας’ ως προς την ενεργητική πολιτική που ασκούμε» και πως «αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, τότε δεν θα γίνεται διάλογος. Αν μας ρωτάτε αν θέλουμε διάλογο, θέλουμε διάλογο και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε διάλογο, χωρίς όμως να αλλάζουμε την πολιτική μας».

Επιπλέον επιχειρώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «αυτά που ήταν δεδομένα για την Τουρκία το 2019 σήμερα είναι ζητούμενα και αυτά που ήταν ζητούμενα για την Ελλάδα του 2019 σήμερα είναι δεδομένα» για να προσθέσει ότι «εμένα ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, περισσότερο με ενδιαφέρει να σας μεταφέρω, αυτά τα οποία είπε χθες ο πρωθυπουργός με την αρμόδια εταιρεία, η οποία προχωράει όλο αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την πορεία και των F-16 και των F-35» και να πει: «Αντί λοιπόν να συζητάμε ότι η χώρα μας βαδίζει σε ένα δρόμο που δεν είχε τίποτα δεδομένο πριν από κάποια χρόνια, πιανόμαστε από μια συνάντηση δύο άλλων ηγετών».

Από την πλευρά του ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης, από το βήμα του ΟΗΕ, κάλεσε την Τουρκία να ανακαλέσει το Casus Belli, λέγοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Η ανάρτηση Δένδια

Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος ανέβασε ένα απόσπασμα από δική του τοποθέτηση στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 24.9.2025, κατά την οποία αναφερόμενος σε παλιότερη δήλωσή του για τα F-35 στην ίδια επιτροπή, υπενθύμιζε «ότι είχα πει, ότι με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη αν στις επόμενες εκλογές -τότε ήταν πρόεδρος ο Μπάιντεν- κερδίσει ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον Πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα; Προτάξαμε λοιπόν τότε τα F-35 και απεδείχθη ότι ορθώς προτάξαμε τα F-35».

Η δήλωση αυτή του κ. Δένδια απευθύνεται στην αντιπολίτευση, ωστόσο κάποιοι στο εσωτερικό της ΝΔ είδαν και με αυτήν την αφορμή ότι ο υπουργός Άμυνας εξακολουθεί να κινείται ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.