Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός μίλησε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου, ανάμεσα σε άλλα, ζήτησε από την Τουρκία να αναιρέσει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας και επανέλαβε την αδιάλειπτη στήριξη της χώρας στην Ουκρανία και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός.

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Μητσοτάκη και Τραμπ μέχρι τώρα

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση το επιθυμεί διακαώς, συνάντηση Μητσοτάκη και Τραμπ δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι τώρα.

Μπορεί από την κυβέρνηση να ονομάζουν συνάντηση την παρουσία του πρωθυπουργού στο επίσημο δείπνο του Αμερικανού προέδρου, αλλά κάτι τέτοιο μπορούν να ισχυριστούν όλοι οι ηγέτες που συμμετείχαν σε αυτό και, επίσης, έβγαλαν φωτογραφία με τον Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια.

Άλλωστε, ορισμένοι από αυτούς έχουν κάνει ανάρτηση για να το «διαφημίσουν».

Δείτε για παράδειγμα την ανάρτηση του Γεωργιανού προέδρου Μιχαήλ Καβελασβίλι: