Τέμπη: Συντονισμένη στοχοποίηση του Πάνου Ρούτσι από «ανωνύμους» του διαδικτύου

Στο στόχαστρο των γνωστών-αγνώστων τρολ του διαδικτύου βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι. Ο απεργός πείνας, άκουσε τα εξ αμάξης για τον αγώνα που δίνει.

Για μία ακόμη φορά, κάποια σκοτεινά πρόσωπα, που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, επιχειρήσαν να αμαυρώσουν τον αγώνα ενός γονιού για αλήθεια και δικαιοσύνη. Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, που στοχοποίησαν και τη Μαρία Καρυστιανού για τα Τέμπη.

Οι δυσώδεις αναφορές στο «Χ» δεν είχαν τέλος.

Μάλιστα, με συντονισμένο τρόπο, υπήρξαν λογαριασμοί, που αμφισβήτησαν ακόμη και το γεγονός ότι ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας.

Ρατσιστικό σχόλια, ύβρεις και απεχθείς κουβέντες από αυτούς που κινούνται στο σκοτάδι και υβρίζουν χωρίς κανένα όριο έναν πατέρα που έχασε τον γιο του.

Είναι όμως αυτή πραγματικά η Ελλάδα; Έξω από τον κόσμο του τοξικού διαδικτύου, στην πραγματική ζωή, η αλήθεια είναι άλλη.

Πριν από 13 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του γιου του. Μία πράξη που συγκλόνισε τους περισσότερους και τις περισσότερες.

Χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα, έφθαναν στο Σύνταγμα με έναν μόνο σκοπό. Να σφίξουν το χέρι του, να τον αγαλλιάσουν, να υπογράψουν υπέρ του αιτήματός του.

Στο πλάι του, σωματεία, συλλογικότητες, συνδικάτα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι οδηγοί ταξί.