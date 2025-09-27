Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα.

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Ο κ. Ρούτσι πλησίασε το σώμα της μοτοπορείας και χαιρέτισε θερμά άπαντες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για τη στήριξης.

Ανυποχώρητος ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 13η ημέρα την απεργία πείνας. Εμφανώς καταβεβλημένος από τον αγώνα που δίνει, ο πατέρας του Ντένις, δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει, παρά τη χθεσινή παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του.