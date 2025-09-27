Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα.
Ο κ. Ρούτσι πλησίασε το σώμα της μοτοπορείας και χαιρέτισε θερμά άπαντες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για τη στήριξης.
Ανυποχώρητος ο Πάνος Ρούτσι
Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 13η ημέρα την απεργία πείνας. Εμφανώς καταβεβλημένος από τον αγώνα που δίνει, ο πατέρας του Ντένις, δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει, παρά τη χθεσινή παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του.
Η Εισαγγελία έδωσε το «πράσινο φως» για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές.
Αυτή η ενέργεια συμπληρώνει ένα παζλ παλινωδιών, το οποίο ξεκίνησε από την ημέρα έναρξης της απεργίας πείνας, στις 15 Σεπτεμβρίου.
Στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η κ. Όλγα Κοσμοπούλου, παθολόγος που εξετάζει τον κ. Ρούτσι, λέγοντας πως έχει ορθοστατική υπόταση ενώ σε μία δεύτερη εξέταση διαπιστώθηκε πως έχει χάσει 7% του σωματικού βάρους του περίπου.
«Σημειώνω ότι εάν ξεπεράσει το 10% του σωματικού βάρους είναι σε αυξημένο κίνδυνο για αρρυθμίες. Επιβαρυντικό είναι και το ότι μένει σε εξωτερικό χώρο».
