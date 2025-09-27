Τέμπη: Σταματάει την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος – Τι λένε οι γιατροί για την υγεία του Ρούτσι

Σταμάτησε την απεργία πείνας που έκανε προς συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος το Σάββατο.

Όπως ενημέρωσε η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, ο κ. Οικονομόπουλος παρουσίαζε προβληματική κλινική εικόνα με ορθοστατικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια.

«​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του» ανέφερε η κ. Κοσμοπούλου.

Τι λένε οι γιατροί για τον Ρούτσι

​«Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι έχει χάσει λίγο παραπάνω σωματικό βάρος από ό,τι συνηθίζεται στη 13η μέρα. Δηλαδή χθες που ζυγίστηκε, ήταν στο 7% του αρχικού σωματικού βάρους. Έχει έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθεται στο ύπαιθρο, σε κακές συνθήκες με κρύο τη νύχτα, ζέστη τη μέρα και με ανθρώπους συνεχώς να του μιλάνε. Δεν είναι ο συνήθης απεργός πείνας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι» ανέφερε η κ. Κωσμοπούλου.

​«Οπότε, παραμένουμε όλοι μας εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη των πραγμάτων» κατέληξε.

Εξιτήριο για τον Δημήτρη Οικονομόπουλο

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονομόπουλος ένιωσε έντονη αδιαθεσία το βράδυ της Παρασκευής. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου, ο κ. Οικονομόπουλος «υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του».

«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».