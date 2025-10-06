Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

Την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος του απεργούς πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά τη διενέργεια εξετάσεων για να διαμορφωθούν τα αίτια θανάτου του γιου του Ντένις, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αναμένεται να αποφασίσει σύμφωνα με πληροφορίες εντός της ημέρας η δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας θα επιτραπεί η διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί η θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.

Η απόφαση και για τοξικολογικές εξετάσεις, όχι μόνον για ταυτοποίηση μέσω DNA,θα ληφθεί από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας μετά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι αλλά και άλλων συγγενών θυμάτων που έχουν ζητήσει εκταφή επιμένοντας όχι μόνον στην ταυτοποίηση για την οποία η δικαιοσύνη είχε δώσει τη σχετική άδεια από την περασμένη εβδομάδα ,αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί, όπως ζητούν οι τραγικοί γονείς η αιτία θανάτου των παιδιών τους. Οι τελικές αποφάσεις όπως έλεγαν δικαστικές πηγές θα ληφθούν εντός ημέρας από τις αρμόδιες εισαγγελικές πηγές της Λάρισας.

Μετά από αυτή τη δικαστική εξέλιξη όταν ανακοινωθεί και επισήμως θα μπορούν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της περιοχής, όπως προβλέπεται από τον νόμο ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από δικαστικής πλευράς, αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών ανοίγει πάλι. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και τα πορίσματα που θα προκύψουν με τα αποτελέσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη. Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους).