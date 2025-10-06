Στον Πάνο Ρούτσι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στη Βουλή βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο κ. Ιερώνυμος βγήκε από τη Βουλή και επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας.

Σε σύντομη δήλωσή του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Ιερώνυμος ανέφερε ότι ο Πάνος Ρούτσι «είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ήρθα να τον δω».

Δείτε βίντεο: