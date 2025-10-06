newspaper
Ελλάδα 06 Οκτωβρίου 2025 | 00:45

Αθήνα: Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Πλήθος κόσμους για ακόμη μια Κυριακή στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι που συμπληρώνει την 21η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο πλευρό του χιλιάδες άνθρωποι με κυρίαρχο αίτημα να γίνει δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας

το κύμα συμπαράστασης να δυναμώνει, η συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή που καλούσε το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με το πλήθος που βρισκόταν ήδη στο Σύνταγμα με τον Ρούτσι να υποδέχεται τους διαδηλωτές με τη γροθιά υψωμένη. Το πλήθος του «ανταπέδωσε», φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης και στήριξης.

Καταβεβλημένος αλλά αποφασισμένος

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα όπως «και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί», ενώ στο άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων συνεχώς κόσμος χαιρετούσε τον απεργό πείνας.

Φωτογραφία Ρωμανός Λιούτας – Στιγμές από το Σύνταγμα

Φωτογραφία Ρωμανός Λιούτας – Στιγμές από το Σύνταγμα

Ένα δρώμενο με μουσική πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με την Ανοικτή Ορχήστρα να «επισκέπτεται» τον Πάνο Ρούτσι. Νωρίς το βράδυ πραγματοποιήθηκε το μουσικό κάλεσμα από την ομάδα «Μέχρι Τέλους».

Λίγο νωρίτερα, αν και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Ρούτσι στάθηκε όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά προς ένδειξη σεβασμού, στην επίσημη τελετή αλλαγής της προεδρικής φρουράς.

Ο αγώνας συνεχίζεται…

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα (06/10) το μεσημέρι η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου θα δώσει συνέντευξη Τύπου, ενώ  σε δηλώσεις της από το Σύνταγμα ζήτησε να δοθεί άμεσα εντολή για εκταφή της σορού του γιου του Ρούτσι, Ντένις.

Την Τετάρτη (08/10), οι πολίτες καλούν σε νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 5:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του. Μιλώντας το Σάββατο στο in ανέφερε:  «Ότι 20 μέρες τώρα αυτοί οι δολοφόνοι εκεί πάνω δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια, αν πάθω κάτι. Δεν θα είναι 57 (οι νεκροί των Τεμπών) θα είναι 58, γιατί εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μέχρι τέλους».

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία  στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι».

