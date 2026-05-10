Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 02:02

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Στο Σάββατο επικρατούσε σχετική ηρεμία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετά από ημέρες σποραδικών εντάσεων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν την απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες προτάσεις τους για τον τερματισμό των συγκρούσεων που διαρκούν πάνω από δύο μήνες και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον περίμενε απάντηση εντός ωρών. Ωστόσο, μια μέρα αργότερα, δεν υπήρχε κανένα σημάδι κίνησης από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση, η οποία θα έθετε επίσημα τέλος στον πόλεμο πριν από τις συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι στο Μαϊάμι το Σάββατο και συζήτησαν την ανάγκη να συνεχίσουν να συνεργάζονται «για την αποτροπή απειλών και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ.

Η δήλωση δεν αναφερόταν συγκεκριμένα στο Ιράν.

Ένα δεξαμενόπλοιο LNG του Κατάρ προσπαθεί να βγει από το Ορμούζ

Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά στοιχεία της LSEG, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου – LNG του Κατάρ κατευθυνόταν το Σάββατο προς το στενό με προορισμό το Πακιστάν, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές, εγκρίθηκε από το Ιράν με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης με το Κατάρ και το Πακιστάν, τα οποία λειτουργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο.

Εάν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη διέλευση πλοίου υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης. Κάτι που γεμίζει με αισιοδοξία τους ειδικούς για κανονικοποίηση στις διαδρομές αυτού του σημαντικού θαλάσσιου δίαυλου.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα επίσκεψη στην Κίνα, αυξάνεται η πίεση για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει ρίξει τις αγορές ενέργειας σε αναταραχή και αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις των συγκρούσεων στο στενό και γύρω από αυτό από την έναρξη της εκεχειρίας πριν από ένα μήνα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέες επιθέσεις την Παρασκευή.

Στην κεντρική μας φωτογραφία, φαίνεται ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο, αυτή την φορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που φέρεται να πέρασε τον αποκλεισμό του Ιράν και να κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα.

Επισφαλής η εκεχειρία στο Ιράν

Η Τεχεράνη έχει εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από το στενό από την έναρξη του πολέμου, με τις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου διέρχονταν από τη στενή αυτή θαλάσσια οδό.

Την Παρασκευή, σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών σκαφών στο στενό, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε αργότερα, επικαλούμενο ιρανική στρατιωτική πηγή, ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει, προειδοποιώντας όμως ότι ήταν πιθανές περαιτέρω συγκρούσεις.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε δύο πλοία συνδεδεμένα με το Ιράν που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, με ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπά τις καπνοδόχους τους και να τα αναγκάζει να επιστρέψουν.

Το Ιράν έχει τουλάχιστον τέσσερις μήνες περιθώριο να παραμείνει υπό αποκλεισμό

Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον περασμένο μήνα αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Ωστόσο, μια εκτίμηση της CIA έδειξε ότι το Ιράν δεν θα υποστεί σοβαρή οικονομική πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για περίπου τέσσερις ακόμη μήνες, γεγονός που θέτει ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του Τραμπ επί της Τεχεράνης σε μια σύγκρουση που δεν χαίρει δημοφιλίας στους ψηφοφόρους και στους συμμάχους των ΗΠΑ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών χαρακτήρισε ως ψευδείς τις «ισχυρισμούς» σχετικά με την ανάλυση της CIA, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post.

Διπλωματία των κυρώσεων

Οι ΗΠΑ δεν έχουν βρει ιδιαίτερη διεθνή υποστήριξη στη σύγκρουση αυτή. Μετά τη συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, ο Ρούμπιο αμφισβήτησε το λόγο για τον οποίο η Ιταλία και άλλοι σύμμαχοι δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επαναλειτουργία του στενού, προειδοποιώντας για ένα επικίνδυνο προηγούμενο σε περίπτωση που επιτραπεί στην Τεχεράνη να ελέγχει μια διεθνή πλωτή οδό.

Μιλώντας στη Στοκχόλμη, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται τον στόχο να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι εργάζονται για να γεφυρώσουν τις διαφορές με την Ουάσιγκτον.

Η Βρετανία, η οποία συνεργάζεται με τη Γαλλία σε μια πρόταση για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το στενό μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δήλωσε το Σάββατο ότι αποστέλλει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή ως προετοιμασία για μια τέτοια πολυεθνική αποστολή.

Παράλληλα με τη διπλωματία, οι ΗΠΑ ενέτειναν επίσης τις κυρώσεις για να ασκήσουν πίεση στο Ιράν.

Λίγες ημέρες πριν ο Τραμπ ταξιδέψει στην Κίνα για να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή κυρώσεις εναντίον 10 ατόμων και εταιρειών, μεταξύ των οποίων αρκετές στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, για τη συνδρομή τους στις προσπάθειες του ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των drone Shahed της Τεχεράνης.

Κόσμος
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σύνταξη
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύνταξη
Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Σύνταξη
Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Κόσμος 09.05.26

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Σύνταξη
Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

