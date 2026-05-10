Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Στο Σάββατο επικρατούσε σχετική ηρεμία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετά από ημέρες σποραδικών εντάσεων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν την απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες προτάσεις τους για τον τερματισμό των συγκρούσεων που διαρκούν πάνω από δύο μήνες και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον περίμενε απάντηση εντός ωρών. Ωστόσο, μια μέρα αργότερα, δεν υπήρχε κανένα σημάδι κίνησης από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση, η οποία θα έθετε επίσημα τέλος στον πόλεμο πριν από τις συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι στο Μαϊάμι το Σάββατο και συζήτησαν την ανάγκη να συνεχίσουν να συνεργάζονται «για την αποτροπή απειλών και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ.

Η δήλωση δεν αναφερόταν συγκεκριμένα στο Ιράν.

Ένα δεξαμενόπλοιο LNG του Κατάρ προσπαθεί να βγει από το Ορμούζ

Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά στοιχεία της LSEG, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου – LNG του Κατάρ κατευθυνόταν το Σάββατο προς το στενό με προορισμό το Πακιστάν, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές, εγκρίθηκε από το Ιράν με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης με το Κατάρ και το Πακιστάν, τα οποία λειτουργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο.

Εάν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη διέλευση πλοίου υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης. Κάτι που γεμίζει με αισιοδοξία τους ειδικούς για κανονικοποίηση στις διαδρομές αυτού του σημαντικού θαλάσσιου δίαυλου.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα επίσκεψη στην Κίνα, αυξάνεται η πίεση για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει ρίξει τις αγορές ενέργειας σε αναταραχή και αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις των συγκρούσεων στο στενό και γύρω από αυτό από την έναρξη της εκεχειρίας πριν από ένα μήνα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέες επιθέσεις την Παρασκευή.

Στην κεντρική μας φωτογραφία, φαίνεται ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο, αυτή την φορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που φέρεται να πέρασε τον αποκλεισμό του Ιράν και να κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα.

Επισφαλής η εκεχειρία στο Ιράν

Η Τεχεράνη έχει εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από το στενό από την έναρξη του πολέμου, με τις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου διέρχονταν από τη στενή αυτή θαλάσσια οδό.

Την Παρασκευή, σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών σκαφών στο στενό, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε αργότερα, επικαλούμενο ιρανική στρατιωτική πηγή, ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει, προειδοποιώντας όμως ότι ήταν πιθανές περαιτέρω συγκρούσεις.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε δύο πλοία συνδεδεμένα με το Ιράν που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, με ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπά τις καπνοδόχους τους και να τα αναγκάζει να επιστρέψουν.

Το Ιράν έχει τουλάχιστον τέσσερις μήνες περιθώριο να παραμείνει υπό αποκλεισμό

Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον περασμένο μήνα αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Ωστόσο, μια εκτίμηση της CIA έδειξε ότι το Ιράν δεν θα υποστεί σοβαρή οικονομική πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για περίπου τέσσερις ακόμη μήνες, γεγονός που θέτει ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του Τραμπ επί της Τεχεράνης σε μια σύγκρουση που δεν χαίρει δημοφιλίας στους ψηφοφόρους και στους συμμάχους των ΗΠΑ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών χαρακτήρισε ως ψευδείς τις «ισχυρισμούς» σχετικά με την ανάλυση της CIA, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post.

Διπλωματία των κυρώσεων

Οι ΗΠΑ δεν έχουν βρει ιδιαίτερη διεθνή υποστήριξη στη σύγκρουση αυτή. Μετά τη συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, ο Ρούμπιο αμφισβήτησε το λόγο για τον οποίο η Ιταλία και άλλοι σύμμαχοι δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επαναλειτουργία του στενού, προειδοποιώντας για ένα επικίνδυνο προηγούμενο σε περίπτωση που επιτραπεί στην Τεχεράνη να ελέγχει μια διεθνή πλωτή οδό.

Μιλώντας στη Στοκχόλμη, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται τον στόχο να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι εργάζονται για να γεφυρώσουν τις διαφορές με την Ουάσιγκτον.

Η Βρετανία, η οποία συνεργάζεται με τη Γαλλία σε μια πρόταση για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το στενό μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δήλωσε το Σάββατο ότι αποστέλλει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή ως προετοιμασία για μια τέτοια πολυεθνική αποστολή.

Παράλληλα με τη διπλωματία, οι ΗΠΑ ενέτειναν επίσης τις κυρώσεις για να ασκήσουν πίεση στο Ιράν.

Λίγες ημέρες πριν ο Τραμπ ταξιδέψει στην Κίνα για να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή κυρώσεις εναντίον 10 ατόμων και εταιρειών, μεταξύ των οποίων αρκετές στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, για τη συνδρομή τους στις προσπάθειες του ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των drone Shahed της Τεχεράνης.