08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
The Rip: Αστυνομικοί μηνύουν τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον για συκοφαντική δυσφήμιση 
The Good Life 09 Μαΐου 2026, 23:30

Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον κατηγορούνται για ηθική βλάβη και δυσφήμιση από αστυνομικούς στο Μαϊάμι για την ταινία τους The Rip που έκανε πρεμιέρα στο Netflix

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η πρόσφατη, τελευταία συνεργασία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον στην οθόνη φέρνει καταιγίδες.

Αστυνομικοί στο Μαϊάμι κατέθεσαν μήνυση κατά της εταιρείας παραγωγής Artists Equity των Άφλεκ και Ντέιμον που έφερε στην πλατφόρμα του Netflix το The Rip.

Oι αξιωματικοί του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ κατέθεσαν μήνυση κατά της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Ιανουάριο, «αμαυρώνει την επαγγελματική τους φήμη και τους παρουσιάζει ως διεφθαρμένους».

Η ταινία αντλεί έμπνευση από μια πραγματική υπόθεση ναρκωτικών του 2016 στη Νότια Φλόριντα, όπου οι αστυνομικοί Τζόναθαν Σαντάνα και Τζέισον Σμιθ είχαν εξαρθρώσει ένα κύκλωμα στο Μαϊάμι Λέικς, κατάσχοντας το αστρονομικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν κλέψαμε ούτε δολάριο, η ταινία μας παρουσιάζει ως διεφθαρμένους»

Ωστόσο, οι δύο αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η κινηματογραφική μεταφορά παραποιεί τα γεγονότα, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα ότι οι ίδιοι οικειοποιήθηκαν μέρος των χρημάτων.

«Όταν χρησιμοποιείς τον τίτλο «The Rip» (Η Αρπαγή), υπονοείς ότι κάποιος έκλεψε κάτι. Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο» δήλωσε ο Σαντάνα, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η ταινία, δέχεται συνεχώς κατηγορίες για κλοπή.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών, Ιγνάσιο Άλβαρεζ, είναι καταπέλτης εναντίον της παραγωγής, δηλώνοντας ότι οι πελάτες του παρουσιάζονται ως επίορκοι.

«Απεικόνισαν τους αστυνομικούς ως βρώμικους, παρουσίασαν τους πελάτες μου ως διεφθαρμένους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η φήμη μας καταστράφηκε για χάρη ενός κινηματογραφικού σεναρίου»

Η μήνυση υποστηρίζει ότι η ταινία προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην υπόληψη των αξιωματικών, οι οποίοι στην πραγματικότητα επιτέλεσαν το καθήκον τους με απόλυτη ακεραιότητα στη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών στην ιστορία της περιοχής.

Εκτός από το θέμα της δυσφήμησης, η νομική πλευρά των αστυνομικών εγείρει και ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Η μήνυση αναφέρει ότι οι Σμιθ και Σαντάνα θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι για την ταινία, δεδομένου ότι η ιστορία βασίζεται στη δική τους δράση.

Αντ’ αυτού, οι παραγωγοί επέλεξαν να συνεργαστούν με έναν άλλον αστυνομικό, ο οποίος, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν είχε καμία απολύτως συμμετοχή στην πραγματική επιχείρηση του 2016.

Η πλευρά των αστυνομικών διεκδικεί αποζημίωση για τη χρήση της ιστορίας τους αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ταινία The Rip εξοργίζει τη Νότια Φλόριντα.

Μέσα σε μια εβδομάδα από την κυκλοφορία της ταινίας στην πλατφόρμα streaming, ο δήμαρχος της Χαϊαλία, Μπράιαν Κάλβο, και ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής δήλωσαν ότι η ταινία παρουσίασε άδικα την έκτη πολυπληθέστερη πόλη στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ της Φλόριντα ως «ένα επικίνδυνο μέρος για να ζει κανείς και έδειξε ασέβεια στις αρχές επιβολής του νόμου, παρά τα πραγματικά γεγονότα στα οποία βασίζεται η ταινία και συμβαίνουν στις λίμνες του Μαϊάμι».

«Αυτή η ταινία είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο του προσωπικού επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Κάλβο στο WSVN.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)
Μπάσκετ 09.05.26

Απίστευτη αυτοκτονία της ΑΕΚ στον τελικό του BCL, καθώς αν και βρέθηκε ακόμη και στο +20 απέναντι στη Ρίτας, τελικά ηττήθηκε με 92-86 στην παράταση «δωρίζοντας» την κούπα στους Λιθουανούς.

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ
Οικονομία 09.05.26

Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Μπάσκετ 09.05.26

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Κόσμος 09.05.26

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

