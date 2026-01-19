Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Όταν το 1997 έκανε την εμφάνισή του κανείς δεν του έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Όταν μια δεκαετία αργότερα μεταμορφωνόταν σε streaming πλατφόρμα τα μεγάλα παραδοσιακά στούντιο δεν του έδωσαν ιδιαίτερη σημασία – δεν το θεώρησαν ποτέ απειλή για την κυριαρχία τους στην 7η Τέχνη. Σήμερα το Netflix είναι ένα από τα brands που ορίζουν τους (νέους) κανόνες στο χώρο του θεάματος.

Έχοντας πάψει εδώ και καιρό να θεωρείται μια streaming πλατφόρμα και έχοντας μπει στα «χωράφια» της παραγωγής, το Netflix κοιτάει στα μάτια τα στούντιο του Χόλιγουντ, ενώ αποτελεί και έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των σταρ της μεγάλης οθόνης.

Ανάμεσα σε αυτούς ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ, των οποίων η τελευταία ταινία The Rip φέρνει την «υπογραφή» της γνωστής εταιρείας. Οι κολλητοί βρέθηκαν στο podcast Joe Rogan Experience για την προώθηση του φιλμ, και εκεί κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τη λογική πίσω από τη δημιουργία μιας ταινίας.

Και ο Ματ Ντέιμον ήταν αρκετά αποκαλυπτικός. «Το Netflix θέλει οι ταινίες του να έχουν αρκετή δράση. Μπορούμε να πούμε ότι παλαιότερα τα φιλμ χωρίζονταν σε τρία μέρη – και οι πιο εντυπωσιακές σκηνές ήταν στο τέλος, ώστε να έχουν ένα μεγάλο φινάλε» είπε ο 55χρονος ηθοποιός.

«Όμως τώρα σου λένε ‘γίνεται να έχουμε μια μεγάλη σκηνή δράσης στην αρχή για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού;’» είπε ο Ματ Ντέιμον, ενώ συμπλήρωσε πως πολλές φορές η πλοκή μιας ταινίας επαναλαμβάνεται αρκετές φορές μέσα στους διαλόγους, καθώς αρκετός κόσμος βλέπει τα φιλμ στο κινητό του. Άρα είναι αρκετά πιθανό να μην προσέχουν πάρα πολύ το τι γίνεται.

«Ναι, αλλά βλέπεις το Adolescence και δεν υπάρχουν αυτές οι βλακείες» πετάχτηκε ο Μπεν Άφλεκ και συνέχισε: «Είναι σκοτεινό, τραγικό, έντονο και χωρίς αυτά τα κόλπα».

Ωστόσο και οι δύο συμφώνησαν ότι σειρές τύπου Adolescence είναι η εξαίρεση στον κανόνα.

* Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ στην πρεμιέρα της ταινίας τους The Rip στη Νέα Υόρκη. (REUTERS / Jeenah Moon)