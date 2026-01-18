Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ συνεχίζουν την περιοδεία τους για την προώθηση της ταινίας «The Rip» με μια συνέντευξη στο «The Joe Rogan Experience», όπου ο ομώνυμος παρουσιαστής του podcast και ο Ντέιμον συζήτησαν για την «cancel culture» (κουλτούρα της ακύρωσης) στο Χόλιγουντ.

Ο Ντέιμον είπε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή και να εκτίσουν την ποινή τους παρά να αντιμετωπίσουν μια ατελείωτη συζήτηση σχετικά με πράξεις ή δηλώσεις που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του κοινού.

Καλύτερα φυλακή;

Από την πλευρά του, ο Τζο Ρόγκαν περιέγραψε το «cancel» ως «[καταδικάζουμε] κάτι που είπες ή έκανες και το πάμε στα άκρα με το να σε αποβάλουμε από την κοινωνία για πάντα», με τον Ματ Ντέιμον να συμφωνεί με την λέξη «παντοτινά».

«Στοιχηματίζω ότι μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους θα προτιμούσαν να πάνε φυλακή για 18 μήνες ή ό,τι άλλο, και μετά να βγουν και να πουν: ‘Πλήρωσα το χρέος μου. Τελειώσαμε’. Το θέμα με το να σε κατακρίνουν δημόσια με αυτόν τον τρόπο είναι ότι [αυτή η ιστορία] δεν τελειώνει ποτέ. Και όπως γνωρίζετε, αυτό σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο».

2021

Ο Ματ Ντέιμον δεν μιλάει εκ του ασφαλούς επί του θέματος. Το 2021, βρέθηκε αντιμέτωπος με οργισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Sunday Times προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, επειδή ο ηθοποιός δήλωσε ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί τη λέξη «πούστ@@» μόλις «πριν από λίγους μήνες», επειδή η κόρη του του έγραψε μια «διατριβή» για «το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η λέξη».

Λίγο αργότερα, ο χολιγουντιανός ηθοποιός διευκρίνισε σε μια δήλωση στο Variety ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε την εν λόγω λέξη στην «προσωπική του ζωή» και υποστήριξε ότι «δεν βρίζει γενικώς».

«Ποτέ δεν έχω αποκαλέσει κανέναν πούστ@ στην προσωπική μου ζωή και αυτή η συζήτηση με την κόρη μου δεν ήταν μια προσωπική αφύπνιση. Δεν χρησιμοποιώ προσβλητικές εκφράσεις οποιουδήποτε είδους.Έχω μάθει ότι η εξάλειψη των προκαταλήψεων απαιτεί ενεργή δράση υπέρ της δικαιότητας και όχι παθητική αναζήτηση παρηγοριάς με το να φαντασιώνομαι ότι είμαι ‘ένας από τους καλούς’», είχε δηλώσει τότε ο ηθοποιός, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη στήριξη του προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, η οποία αντιμετωπίζει συνεχώς εχθρικές πολιτικές αντζέντες και συμπεριφορές.

Παρά την αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από το όνομα του, η καριέρα του Ντέιμον δεν επηρεάστηκε και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως «Air», «Οπενχάιμερ» και άλλες.

Φέτος, θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.