Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε στο E! News ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise: όπως όλα δείχνουν οι Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ θα επιστρέψουν.

Το Variety ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι ο Ντέιβιντ Λιτς, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του σίκουελ της ταινίας, ενώ ήδη από το 2023, ο Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα «υπέροχο» σενάριο που πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη.

Όπως λέμε εκδίκηση με στυλ;

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Uproxx δύο χρόνια νωρίτερα, ο Κλούνεϊ δήλωσε ότι: «Έχουμε ένα πολύ καλό σενάριο για μια ακόμη ταινία ‘Ocean’s’».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν το σενάριο προορίζεται για ένα πιθανό «Ocean’s 14», ο Κλούνεϊ απάντησε: «Λοιπόν, δεν θέλω να το ονομάσω έτσι. Εννοώ ότι, η ιδέα πίσω από αυτό ταιριάζει περισσότερο με το ‘Εκδίκηση με στυλ’».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφερόταν στην ταινία του Μάρτιν Μπρεστ από το 1979, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζορτζ Μπερνς, Αρτ Κάρνεϊ, Λι Στράσμπεργκ και Τσαρλς Χάλαχαν.

Ο Ζακ Μπραφ έκανε το ριμέικ της ταινίας το 2017 με ένα καστ που περιλάμβανε τους Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Άλαν Άρκιν. Η πλοκή επικεντρώνεται σε τρεις ηλικιωμένους που συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν μια ληστεία.

Στα σκαριά

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από την Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα», επιβεβαίωσε ο Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξη του στο E! News. «Είναι απλώς θέμα χρονοδιαγράμματος, οπότε ασχολούμαστε με την ημερομηνία έναρξης. Πιθανότατα θα αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κλούνεϊ κλήθηκε να απανατήσει για το αν είναι είναι ενθουσιασμένος που θα ξανασυναντήσει τον Μπραντ Πιτ στη μεγάλη οθόνη, με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να αναφέρει: «Ναι, τον Μπραντ [Πιτ], τον Ματ [Ντέιμον], τον Ντον [Τσιντλ] και την Τζούλια [Ρόμπερτς]. Χθες το βράδυ ήμουν για δείπνο με την Τζούλια. Εξακολουθούν να είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να συνεργαστούμε θα είναι υπέροχη».

Τι θα δούμε;

Η αρχική τριλογία «Ocean’s», σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, ξεκίνησε το 2001 με την ταινία «Ocean’s Eleven», που έγινε εμπορική επιτυχία με έσοδα άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συνέχεια έγινε με το «Ocean’s Twelve» του 2004, ενώ ακολούθησε το «Ocean’s Thirteen» του 2007.

Σε ένα spin-off, το «Ocean’s 8» του 2018, η Σάντρα Μπούλοκ υποδύθηκε την αδελφή του Ντάνι Όσιαν (Τζορτζ Κλούνεϊ) και συμπρωταγωνίστησε με τις Κέιτ Μπλάνσετ, Rihanna, Χέλενα Μπόναμ Κάρτερ, Σάρα Πόλσον, Awkwafina, Μίντι Κάλινγκ και Αν Χάθαγουεϊ.

Παρόλο που οι πληροφορίες σχετικά με την πλοκή του «Ocean’s 14» είναι περιορισμένος, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα διαφέρει σημαντικά από το προαναγγελθέν πρίκουελ της σειράς ταινιών, στο οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν οι Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ.

Ο σκηνοθέτης Τζέι Ροτς και η σεναριογράφος Κάρι Σόλομον συμμετέχουν στο κινηματογραφικό πρότζεκτ, το οποίο αναμένεται να διαδραματίζεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60.

*Με πληροφορίες από: Variety | People