08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
Fizz 08 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Spotlight

Ο 64χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε στο Esquire τη Δευτέρα ότι «έκανε χρήση κοκαΐνης και άλλων ουσιών» στα πρώτα στάδια της καριέρας του στον κινηματογράφο, ωστόσο ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέμεινε ότι η πειραματισμός του με τα ναρκωτικά «ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα» για τον ίδιο.

«Το 1982, δοκίμασα — έκανα χρήση κοκαΐνης και άλλων ουσιών», είπε στο περιοδικό. «Συνήθιζα να κάνω αστεία για το ότι έκανα υπερβολική χρήση ναρκωτικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν ήταν ποτέ μεγάλο πρόβλημα για μένα».

Η λάθος ερμηνεία των πραγμάτων

«Και κοίτα.. υπήρχε ένα επεισόδιο του Taxi όπου όλοι κάνουν χρήση κοκαΐνης. Εκείνη την εποχή πιστεύαμε ότι οτιδήποτε δεν είναι ηρωίνη, δεν είναι εθιστικό. Αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι ήταν πραγματικά πολύ κακό…» συνέχισε.

«Επιπλέον, ήταν όλα αναμεμειγμένα με μαννιτόλη. Το καθαρτικό για μωρά. Όλοι έκαναν μια γραμμή και μετά έκαναν τα… κακά τους».

Ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι η μαριχουάνα «δεν ήταν το ναρκωτικό μου», καθώς θυμήθηκε μια συγκεκριμένη εμπειρία που είχε με το χόρτο πριν από μια δεκαετία.

Ο ηθοποιός του «Gravity» αποκάλυψε ότι έφαγε μερικά μπισκότα κάνναβησ με τους φίλους του ενώ έβλεπαν την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» με τη μουσική υπόκρουση του «Dark Side of the Moon» των Pink Floyd

«Κοιτούσαμε αποσβολωμένοι…»

Ο ηθοποιός του «Gravity» αποκάλυψε ότι έφαγε μερικά μπισκότα κάνναβησ με τους φίλους του ενώ έβλεπαν την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» με τη μουσική υπόκρουση του «Dark Side of the Moon» των Pink Floyd.

«Ήμασταν τελείως χαμένοι», είπε με ειλικρίνεια. «Εγώ, και νομίζω όλοι μας, ήμασταν περίπου είκοσι άτομα στην αίθουσα προβολής, και όταν τελείωσε η ταινία, καθίσαμε εκεί χωρίς να μιλάμε για ώρες. Ώρες!»

«Ήταν σαν να ανέτελλε ο ήλιος και εμείς τον κοιτούσαμε αποσβολωμένοι… απλά δεν είναι το ναρκωτικό μου».

Ο Κλούνεϊ μίλησε επίσης για τη σχέση του με το αλκοόλ, λέγοντας στο περιοδικό ότι συχνά περπατούσε σε μια λεπτή γραμμή όσον αφορά το ποτό.

«Είχα περιόδους όπου… δεν θα έλεγα ότι ήταν πρόβλημα — ποτέ δεν ξυπνούσα και έπινα ή κάτι τέτοιο» διευκρίνισε. «Αλλά είχα περιόδους όπου μεθούσα κάθε βράδυ».

«Σαν ηλίθιος μεθυσμένος»

Ο σταρ της ταινίας «Good Night, and Good Luck» (Καληνύχτα και Καλή Τύχη) πρόσφατα εγκατέλειψε εντελώς το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της τρίμηνης εμφάνισής του στο Μπρόντγουεϊ — με εξαίρεση το ένα-δύο ποτήρια κρασί κάποιες Κυριακές.

Αλλά η περίοδος αποχής του από το αλκοόλ έληξε απότομα μετά τα βραβεία Tony του 2025 τον Ιούνιο.

«Γύρισα λιώμα», θυμάται. «Μόλις που περπατούσα, καταλαβαίνεις;»

Εκείνο το βράδυ, ο ηθοποιός είπε ότι «γύρισα σπίτι με την Αμάλ και γελούσα ασταμάτητα. Ξαπλώσαμε στο κρεβάτι και της είπα “λοιπόν, αναπλήρωσα όλη την αποχή μου σε ένα βράδυ». Την επόμενη μέρα ήμουν άρρωστος όλη την ημέρα. Ήταν ξεκαρδιστικό»

«Ήμουν σαν μεθυσμένο λυκειόπαιδο. Σαν ηλίθιος μεθυσμένος» αστειεύτηκε.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Thomas Peter

Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκρονί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικέ μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ

Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Σύνταξη
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Σύνταξη
«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
