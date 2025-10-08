Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο 64χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε στο Esquire τη Δευτέρα ότι «έκανε χρήση κοκαΐνης και άλλων ουσιών» στα πρώτα στάδια της καριέρας του στον κινηματογράφο, ωστόσο ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέμεινε ότι η πειραματισμός του με τα ναρκωτικά «ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα» για τον ίδιο.

«Το 1982, δοκίμασα — έκανα χρήση κοκαΐνης και άλλων ουσιών», είπε στο περιοδικό. «Συνήθιζα να κάνω αστεία για το ότι έκανα υπερβολική χρήση ναρκωτικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν ήταν ποτέ μεγάλο πρόβλημα για μένα».

Η λάθος ερμηνεία των πραγμάτων

«Και κοίτα.. υπήρχε ένα επεισόδιο του Taxi όπου όλοι κάνουν χρήση κοκαΐνης. Εκείνη την εποχή πιστεύαμε ότι οτιδήποτε δεν είναι ηρωίνη, δεν είναι εθιστικό. Αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι ήταν πραγματικά πολύ κακό…» συνέχισε.

«Επιπλέον, ήταν όλα αναμεμειγμένα με μαννιτόλη. Το καθαρτικό για μωρά. Όλοι έκαναν μια γραμμή και μετά έκαναν τα… κακά τους».

Ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι η μαριχουάνα «δεν ήταν το ναρκωτικό μου», καθώς θυμήθηκε μια συγκεκριμένη εμπειρία που είχε με το χόρτο πριν από μια δεκαετία.

Ο ηθοποιός του «Gravity» αποκάλυψε ότι έφαγε μερικά μπισκότα κάνναβησ με τους φίλους του ενώ έβλεπαν την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» με τη μουσική υπόκρουση του «Dark Side of the Moon» των Pink Floyd

«Κοιτούσαμε αποσβολωμένοι…»

«Ήμασταν τελείως χαμένοι», είπε με ειλικρίνεια. «Εγώ, και νομίζω όλοι μας, ήμασταν περίπου είκοσι άτομα στην αίθουσα προβολής, και όταν τελείωσε η ταινία, καθίσαμε εκεί χωρίς να μιλάμε για ώρες. Ώρες!»

«Ήταν σαν να ανέτελλε ο ήλιος και εμείς τον κοιτούσαμε αποσβολωμένοι… απλά δεν είναι το ναρκωτικό μου».

Ο Κλούνεϊ μίλησε επίσης για τη σχέση του με το αλκοόλ, λέγοντας στο περιοδικό ότι συχνά περπατούσε σε μια λεπτή γραμμή όσον αφορά το ποτό.

«Είχα περιόδους όπου… δεν θα έλεγα ότι ήταν πρόβλημα — ποτέ δεν ξυπνούσα και έπινα ή κάτι τέτοιο» διευκρίνισε. «Αλλά είχα περιόδους όπου μεθούσα κάθε βράδυ».

«Σαν ηλίθιος μεθυσμένος»

Ο σταρ της ταινίας «Good Night, and Good Luck» (Καληνύχτα και Καλή Τύχη) πρόσφατα εγκατέλειψε εντελώς το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της τρίμηνης εμφάνισής του στο Μπρόντγουεϊ — με εξαίρεση το ένα-δύο ποτήρια κρασί κάποιες Κυριακές.

Αλλά η περίοδος αποχής του από το αλκοόλ έληξε απότομα μετά τα βραβεία Tony του 2025 τον Ιούνιο.

«Γύρισα λιώμα», θυμάται. «Μόλις που περπατούσα, καταλαβαίνεις;»

Εκείνο το βράδυ, ο ηθοποιός είπε ότι «γύρισα σπίτι με την Αμάλ και γελούσα ασταμάτητα. Ξαπλώσαμε στο κρεβάτι και της είπα “λοιπόν, αναπλήρωσα όλη την αποχή μου σε ένα βράδυ». Την επόμενη μέρα ήμουν άρρωστος όλη την ημέρα. Ήταν ξεκαρδιστικό»

«Ήμουν σαν μεθυσμένο λυκειόπαιδο. Σαν ηλίθιος μεθυσμένος» αστειεύτηκε.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Thomas Peter