Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Έφτασε και πάλι αυτή η εποχή του χρόνου που αστέρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στην Ιταλία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, και ο θεσμός έχει ήδη ξεκινήσει πιο chic από ποτέ χάρη σε ένα ζευγάρι που όλοι αγαπάμε: Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Κλούνεϊ.

Το ζευγάρι εθεάθη να φτάνει στη Βενετία στις 26 Αυγούστου, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly».

Η επιστροφή του ζευγαριού Κλούνεϊ στην πόλη

Λίγες μέρες μετά την εμφάνισή της στη Λίμνη Κόμο, η Αμάλ Κλούνεϊ επιστρέφει στο προσκήνιο με την άφιξή της στο Lido για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025, και πάλι μαζί με τον σύζυγο της, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η διακεκριμένη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά (ποιος μπορεί να ξεχάσει την εμφάνιση της στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών;) την άψογη αισθητική της επιλέγοντας, για άλλη μια φορά, το απαλό buttery yellow που κυριαρχεί στις παλέτες της μόδας αυτή τη σεζόν.

Η Αμάλ Κλούνεϊ κατέφθασε στην πόλη της Ιταλίας για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια επιστροφή που δεν είναι μόνο λαμπερή, αλλά και γεμάτη νόημα: η Βενετία είναι η πόλη όπου η Αμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παντρεύτηκαν το 2014, γιορτάζοντας έναν παραμυθένιο έρωτα.

Η επιστροφή του ζευγαριού Κλούνεϊ στην πόλη, έντεκα χρόνια μετά το «ναι» τους, είναι μια γιορτή της αγάπης τους και του κινηματογράφου.

Για την πρώτη της εμφάνιση στη Βενετία, η Αμάλ επιλέγει ένα φόρεμα σε ίσια γραμμή. Το ντεκολτέ σε σχήμα «V» αναδεικνύει διακριτικά τους ώμους, ενώ μια μακριά ζώνη με κοσμήματα τονίζει τη μέση, δημιουργώντας μια τέλεια ισορροπία. Οι μεγάλες τσέπες στην φούστα προσθέτουν κίνηση και σπάνε την κλασική γραμμή με μια μοντέρνα πινελιά, κάνοντας το φόρεμα εξαιρετικά σύγχρονο.

Ο φόρος τιμής στην ιταλική μόδα φυσικά δεν έλειψε, καθώς η Αμάλ επέλεξε ένα ζευγάρι λευκές γόβες της Prada: τακούνι στιλέτο και το εμβληματικό τρίγωνο με το λογότυπο του οίκου μόδας του Μιλάνου να κοσμεί το άνω μέρος.

Από την πλευρά του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φορούσε μαύρο κοντομάνικο πόλο και μπεζ slim-fit παντελόνι, το οποίο συνδύαζε με καφέ ζώνη που ταίριαζε με τα σουέτ loafers του.

*Με πληροφορίες από: Vogue | People