Τζορτζ Κλούνεϊ, Έμα Στόουν, Τζούλια Ρόμπερτς και ό,τι άλλο γνωρίζουμε για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Ένα υψηλόβαθμο καστ διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ πρόκειται να κατέβει στις υδάτινες οδούς της Βενετίας για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Έμμα Στόουν, Όσκαρ Άιζακς και Τζούλια Ρόμπερτς να πρωταγωνιστούν σε ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στο Lido, μεταξύ 27 Αυγούστου και 9 Σεπτεμβρίου.

Στους πολυαναμενόμενους τίτλους της πλούσιας γκάμας περιλαμβάνονται η μεταφορά του Φρανκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ από τον Μεξικανό σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, με τον Άιζακς στον ρόλο του ομώνυμου επιστήμονα πρωταγωνιστή και τον πρωταγωνιστή του Saltburn Τζέικομπ Έλορντι στο ρόλο του τέρατος, καθώς και η ταινία The Smashing Machine του Μπένι Σάφντι, με τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον στον ρόλο του πρωταθλητή πάλης βαρέων βαρών Μαρκ Κερ και την Έμιλι Μπλαντ στον ρόλο της συζύγου του Ντον Στέιπλς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La Biennale di Venezia (@labiennale)

Ο Λάνθιμος και η Έμα Στόουν πάλι μαζί

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος συνεργάζεται με την ηθοποιό Έμα Στόουν για την τέταρτη κατά σειρά συνεργασία τους, μετά τα Η Ευνοούμενη (The Favourite), Poor Things και Kinds of Kindness. Το Bugonia, στο οποίο πρωταγωνιστεί επίσης ο Τζέσι Πλίμονς, είναι ένα ριμέικ της κορεατικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 2003 Save the Green Planet! του Τζανγκ Τζουν-χουάν.

Περαιτέρω ταινίες με πολλά αστέρια που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Βενετίας Αλμπέρτο Μπάρμπερα είναι το κωμικό δράμα Jay Kelly του Νόα Μπάουμπαχ, με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Κλούνεϊ, Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Γκρέτα Γκέργουιγκ και το μεταδραματικό δράμα του καλλιτέχνη-κινηματογραφιστή Τζούλιαν Σνάμπελ για τη δημιουργική γένεση της Θείας Κωμωδίας, In the Hand of Dante, στο οποίο συμμετέχουν ο Αλ Πατσίνο, ο Τζέραλντ Μπάτλερ, ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Μάρτιν Σκοτσέζε ως ηλικιωμένος σοφός που συμβουλεύει τον Dante Alighieri του Όσκαρ Άιζακ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophie (@sophie_carbonari)

Ο Τζιμ Τζάρμους είναι στο κτίριο

Ο θρύλος του indie κινηματογράφου Τζιμ Τζάρμους, που αποτέλεσε έκπληξη για την απουσία του από το πρόγραμμα των Καννών φέτος τον Μάιο, διεκδικεί για πρώτη φορά Χρυσό Λέοντα με την ταινία ανθολογίας Father Mother Sister Brother, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κρίεπς και ο επί χρόνια συνεργάτης του Τζάρμους, Τομ Γουέιτς.

Τα τελευταία χρόνια οι Κάννες έχουν προσπαθήσει να ανακτήσουν τη θέση τους ως το πρώτο παγκόσμιο εφαλτήριο για σοβαρές ταινίες με στόχο το box office, παρουσιάζοντας αναγνωρισμένους και εμπορικά επιτυχημένους τίτλους, όπως το Anora του Σον Μπέικερ, το Ανατομία μιας Πτώσης της Ζυστίν Τριέτ και το Ζώνη Ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ.

Η Βενετία, η οποία έχει τη φήμη του λιγότερο ανοιχτά πολιτικού από τα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ, δεν αποφεύγει φέτος τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα

Η Βενετία μπορεί να αισθάνεται ότι έχει κερδίσει την επιστροφή της

Ο βετεράνος Αμερικανός σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ θα έρθει στη Βενετία με το ιστορικό δράμα απαγωγής Dead Man’s Wire, ενώ η σκηνοθέτις του Hurt Locker, Κάθριν Μπίνγκελοου, σαρώνει την πόλη με το γεωπολιτικό θρίλερ The House of Dynamite με πρωταγωνιστή τον Ίντρις Έλμπα.

Υπάρχουν επίσης νέα έργα από γνωστούς Ευρωπαίους σκηνοθέτες. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ούγγρος δημιουργός Λάσλο Νέμες έρχεται στην Ιταλία με το Orphan, ένα στόρι που διαδραματίζεται μετά την εξέγερση του 1956 κατά της σοβιετικής κυριαρχίας και το οποίο ο Μπάρμπερα χαρακτήρισε ως την «πιο προσωπική ταινία του σκηνοθέτη μέχρι σήμερα, επειδή βασίζεται στις αναμνήσεις του πατέρα του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hospitality Boxes & Suites by MA (@privatesuites)

Μια σειρά από εκλεκτά ονόματα

Στο διαγωνιστικό τμήμα θα κάνει πρεμιέρα η ασπρόμαυρη ταινία L’Etranger του Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν, η τρίτη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Αλμπέρ Καμί, μετά την εκδοχή του Λουκίνο Βισκόντι το 1967 και την τουρκική αφήγηση του Ζέκι Ντεμίρκουμπιυζ το 2001.

Ο Τζουντ Λο πρωταγωνιστεί στον απίθανο ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς, The Wizard of the Kremlin (Ο μάγος του Κρεμλίνου), μια ταινία που εξετάζει την άνοδο του Ρώσου προέδρου όπως την βλέπει ο spin doctor του, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντάνο.

Η Ιταλία θα εκπροσωπηθεί από το After the Hunt του Λούκα Γκουαντανίνο – ένα κολεγιακό δράμα γυρισμένο στο Λονδίνο με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Κλοέ Σεβινί – και το πάντα παραγωγικό La Grazia του Πάολο Σορεντίνο, που είχε ήδη ανακοινωθεί ως ταινία έναρξης του φεστιβάλ.

Η Βενετία, η οποία έχει τη φήμη του λιγότερο ανοιχτά πολιτικού από τα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ, δεν αποφεύγει φέτος τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα. Στο κύριο διαγωνιστικό τμήμα, η ταινία The Voice of Hind Rajab της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφηγείται την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη που σκοτώθηκε όταν το όχημα που μετέφερε την οικογένειά της βομβαρδίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Ιανουάριο του 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IndieWire (@indiewire)

Το Φεστιβάλ παίρνει θέση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, ο Ρώσος σκηνοθέτης Αλεξάντερ Σοκούροφ και η Αμερικανίδα δημοσιογράφος-ερευνήτρια Λόρα Πόιτρας ηγούνται μιας ιδιαίτερα ισχυρής σειράς μη μυθοπλασίας.

Ο Χέρτζογκ, ο οποίος θα λάβει βραβείο για το επίτευγμα ζωής του στη Βενετία, θα παρουσιάσει επίσης τη νέα του ταινία «Ghost Elephants», για ένα μυθικό κοπάδι των ζώων που περιπλανιέται στις ζούγκλες της Αγκόλας.

Η Πόιτρας, κορυφαία χρονικογράφος των πρακτικών ψηφιακής παρακολούθησης μετά την 11η Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει το Cover-Up, ένα πορτρέτο του Σέιμουρ Μ. Χερς, του Αμερικανού δημοσιογράφου που κέρδισε την αναγνώριση το 1969 για την αποκάλυψη της σφαγής στο My Lai, αλλά του οποίου η χρήση ανώνυμων πηγών σε πρόσφατες αναφορές έχει αντιμετωπιστεί πιο κριτικά.

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Σοκούροφ θα παρουσιάσει το πειραματικό Director’s Diary, ένα πεντάωρο έργο που, όπως είπε ο Μπάρμπερα, «δεν είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κανείς», ενώ η Σοφία Κόπολα θα παρουσιάσει το πρώτο της ντοκιμαντέρ για τον σχεδιαστή μόδας Marc Jacobs, το Marc by Sofia.

Στη φετινή κριτική επιτροπή της Βενετίας θα προεδρεύσει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, ενώ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο εξόριστος Ιρανός σκηνοθέτης Μοχάμαντ Ρασούλοφ, η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες και ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κριστιάν Μουντζίου.

*Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διαρκεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: EPA/IAN LANGSDON