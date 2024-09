Φεστιβάλ Βενετίας: Η Σάρα Φρίντλαντ κατήγγειλε τη γενοκτονία στην Γάζα κρατώντας το βραβείο

Η σκηνοθέτρια Σάρα Φρίντλαντ κατήγγειλε ως «εβραία αμερικανίδα καλλιτέχνης» τη «γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα» παραλαμβάνοντας απόψε το βραβείο της κατά την τελετή λήξης της 81ης Μόστρα της Βενετίας.

Η σκηνοθέτρια έλαβε αρκετές τιμητικές διακρίσεις – όπως το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – για την ταινία της «Familiar Touch» (ΗΠΑ), που παρουσιάστηκε στο παράλληλο τμήμα Orizzonti του φεστιβάλ, και η οποία ακολουθεί τη διαδρομή μιας ογδοντάχρονης σε οίκο ευγηρίας.

Jewish American filmmaker Sarah Friedland, winner of the Luigi De Laurentiis Venice Award for Debut Film «Familiar Touch,» stands in solidarity with the people of Palestine on the 336th day of genocide in GAZA against 76 years of Israeli occupation. QUEEN BEHAVIOUR. 🇵🇸#Venezia81 pic.twitter.com/85YBPwgXxM

— MebsiLfc19 (@mebsLFC19) September 7, 2024